Nelle prossime settimane debutterà ufficialmente la nuova Fiat 600, un B-SUV pensato per la città che probabilmente sostituierà l’attuale Fiat 500X. Avvistata in più occasioni, anche in immagini ufficiali come abbiamo riportato ieri, la Fiat 600 utilizzerà la medesima piattaforma adottata per Jeep Avenger e arriverà pertanto sul mercato in una doppia declinazione (elettrica e benzina mild-hybrid).

Analogamente alla Fiat 500e, la declinazione elettrica della famosa city-car, che ha ricevuto di recente l’aggiornamento Abarth si presume che anche la Fiat 600 potrebbe ricevere il medesimo trattamento e chiamarsi Abarth 600e. Naturalmente siamo nel campo delle speculazioni e al momento è difficile ipotizzare quali saranno le mosse di Stellantis, tuttavia un piccolo SUV potente ed elettrico potrebbe trovare un buon riscontro.

Esteticamente la Nuova Abarth 600e avrà un look accattivante e ricalcherà quanto già visto sulla 500e; pertanto è lecito attendere un paraurti anteriore più pronunciato rispetto alle versioni “standard”, prese d’aria pensate per l’impianto frenante e cerchi dal design specifico. Atteso, inoltre, il tanto discusso sound generator che si occupa (come suggerisce il nome) di emulare la melodia di propulsore endotermico per rendere l’esperienza a bordo più intrigante.

Fiat 600 elettrica è, in ogni caso, una delle varie elettriche che potremmo vedere nei prossimi mesi in casa Stellantis. Il marchio, infatti, è ormai lanciato verso l’introduzione di sempre più nuovi modelli a batteria.