Nuova Lancia Ypsilon arriva nei concessionari, ecco dove e quando vederla

Domani e dopo domani, 8 e 9 giugno, si terrà il primo evento porte aperte in Italia per la nuova Lancia Ypsilon. Questo avverrà presso i 160 concessionari Casa Lancia, recentemente rinnovati e consultabili tramite il sito ufficiale del marchio. Il design degli showroom è stato aggiornato secondo la nuova Corporate Identity di Lancia, che mira a offrire un'esperienza di alto livello per i clienti, enfatizzata dalla competenza del team di vendita certificato Lancia.

Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare e provare la gamma completa del primo modello della nuova era del marchio. La nuova Lancia Ypsilon si propone come una city car ideale per il traffico urbano grazie alla sua agilità e manovrabilità, nonché molto dinamica sulle strade collinari.

La nuova Lancia Ypsilon presenta versioni sia ibride che elettriche, ponendosi come leader nel segmento per versatilità e sostenibilità. La variante ibrida è equipaggiata con un motore 1.2 L da 100 CV (74 kW) e tecnologia 48V, che assicura efficienza e la possibilità di guida elettrica in determinate condizioni. Invece, la versione elettrica, dotata di un motore da 156 CV (115 kW) e una batteria da 51 kWh, offre fino a 403 km di autonomia e la possibilità di ricarica rapida.

In occasione del Porte Aperte, i visitatori potranno usufruire di una promozione esclusiva legata ai nuovi incentivi statali. Rottamando un veicolo fino a Euro 2, sarà possibile ottenere un bonus statale per acquistare la Nuova Lancia Ypsilon Ibrida 1 con un finanziamento di 130€ al mese per 36 mesi, grazie a uno specifico piano finanziario offerto in collaborazione con Stellantis Financial Services.

I nuovi showroom Casa Lancia sono stati concepiti come boutique di lusso, fornendo ai clienti un'esperienza immersiva nell'eleganza, nel design e nello stile di vita italiano, paragonabili a quelli di una sofisticata dimora italiana. Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia, ha dichiarato: "Il primo Porte Aperte dedicato alla Nuova Ypsilon offrirà a tutti la possibilità di apprezzarla da vicino e di sperimentarne la guida. Invito pertanto il pubblico a visitare gli showroom Lancia, ora completamente rinnovati e ulteriormente arricchiti, per godere di un’esperienza di guida immersiva che ha già ottenuto recensioni entusiastiche dalla stampa italiana."