Nuova offerta UnipolMove: 1,50€ al mese e primi 6 mesi GRATIS!

UnipolMove lancia una delle sue offerte imperdibili per i nuovi clienti! Con soli 1,50€ al mese, potrete usufruire di un servizio di telepedaggio comodo e conveniente, senza preoccuparvi di code o pagamenti manuali al casello. E per rendere l’offerta ancora più vantaggiosa, i primi 6 mesi sono completamente gratuiti! Questa promozione è valida fino al 12 novembre, ed è riservata esclusivamente ai nuovi clienti privati. Un’opportunità da non perdere per chi cerca una soluzione pratica e conveniente per i propri spostamenti.

Vedi offerta su UnipolMove

UnipolMove, perché approfittarne?

UnipolMove non è solo telepedaggio: oltre a permettervi di pagare facilmente l’autostrada, offre una gamma completa di servizi di mobilità, tra cui l’accesso ai parcheggi convenzionati e altre soluzioni pensate per semplificare la vostra esperienza di viaggio. L'attivazione e la consegna del dispositivo sono totalmente gratuite, permettendovi di iniziare a risparmiare senza alcun costo iniziale. Inoltre, il servizio di pagamento automatico del pedaggio vi garantisce di viaggiare in totale tranquillità.

Un altro grande vantaggio dell'offerta UnipolMove è la possibilità di ottenere un secondo dispositivo a canone zero! Se attivate subito questa opzione, anche la spedizione del secondo dispositivo sarà gratuita. Questo significa che potrete gestire comodamente due veicoli, con la sicurezza di non pagare un centesimo in più per il secondo apparecchio, né per il suo invio. Un'ottima soluzione per famiglie o chi possiede più di un’auto.

Ricordate però, la promozione è valida solo fino al 12 novembre, quindi è importante non perdere tempo! Alla scadenza del periodo promozionale, si applicherà il canone standard, attualmente fissato a 1,50€ al mese per il primo dispositivo e a zero per il secondo, se attivato entro i termini della promozione. È inoltre importante sottolineare che questa offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso.

Vedi offerta su UnipolMove