Nuova RAV4, l'ibrido Toyota si aggiorna con più tech

La Toyota RAV4 si rinnova completamente pur mantenendo la sua anima ecologica. Il SUV compatto giapponese, che ha accumulato oltre 15 milioni di vendite globali dal suo debutto nel 1994, si prepara a consolidare la sua posizione dominante nel segmento con una sesta generazione che porta con sé importanti novità tecnologiche e stilistiche. La Casa giapponese ha scelto di restare fedele alla sua filosofia, confermando l'esclusiva presenza di motorizzazioni ibride, sia full hybrid che plug-in (servirà la wallbox), ora più potenti ed efficienti.

Il nuovo modello, atteso nelle concessionarie nel corso del 2026, rappresenta un'importante evoluzione per uno dei SUV più venduti in Europa, dove ha già conquistato 2,5 milioni di automobilisti. Questa nuova generazione punta a combinare estetica moderna, tecnologia all'avanguardia e prestazioni migliorate, senza tradire il DNA che ha reso la RAV4 un punto di riferimento.

L'aspetto esteriore è stato completamente ridisegnato, conferendo al veicolo un look più audace e distintivo, mentre gli interni offrono un ambiente più raffinato e tecnologicamente avanzato. Ma la vera rivoluzione si trova sotto il cofano, dove i powertrain ibridi promettono un'efficienza mai vista prima su questo modello.

Gli interni della nuova RAV4 rappresentano un perfetto equilibrio tra innovazione e praticità. Toyota ha scelto di mantenere l'impostazione generale che ha decretato il successo della generazione precedente, aggiornandola con elementi di design più contemporanei e soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Il protagonista indiscusso della plancia è il nuovo display touch da 12,9 pollici per l'infotainment, dotato di un'interfaccia completamente rinnovata che privilegia semplicità d'uso e personalizzazione.

Il sistema permette di organizzare le informazioni secondo le proprie preferenze, decidendo quali dati visualizzare e in quale area dello schermo. L'assistente vocale evoluto rappresenta un notevole passo avanti, consentendo il controllo di navigazione, media, climatizzazione e varie funzioni del veicolo tramite comandi naturali. Non mancano gli aggiornamenti over-the-air e la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

La strumentazione digitale da 12,3 pollici completa l'esperienza high-tech, offrendo diverse visualizzazioni personalizzabili, inclusa l'integrazione con Google Maps. Toyota ha prestato particolare attenzione all'ergonomia: il volante perfettamente circolare incorpora pulsanti fisici sulle razze laterali per gestire facilmente infotainment e assistenti alla guida.

Debutta sulla RAV4 2025 la nuova generazione del Toyota Safety Sense, con funzionalità avanzate come il Front Cross Traffic Alert per rilevare veicoli in attraversamento frontale, un Blind Spot Monitor migliorato, il nuovo Lane Change Assist, il Pre-Collision potenziato e un innovativo sistema di parcheggio a distanza controllabile tramite smartphone.

L'abitabilità è stata ulteriormente migliorata, con maggior spazio per i passeggeri posteriori che godono di abbondante spazio per gambe e testa, indipendentemente dalla posizione occupata. Non mancano bocchette dell'aria e prese USB-C per i passeggeri dei sedili posteriori. Il bagagliaio, pur senza dati ufficiali sulla capacità, appare generoso e caratterizzato da forme regolari che ne facilitano lo sfruttamento.

L'estetica della nuova RAV4 rappresenta un'importante evoluzione rispetto alla generazione precedente. Toyota ha ridisegnato completamente il SUV, avvicinandolo visivamente ai modelli C-HR e Prius, particolarmente nella parte anteriore, pur mantenendo un carattere distintivo che esalta robustezza e sportività. Il frontale è caratterizzato da gruppi ottici a forma di C e da una griglia ridisegnata che aumenta la presenza su strada senza appesantire eccessivamente le linee generali.

I passaruota laterali appaiono ancora più squadrati rispetto alla versione attuale, mentre il posteriore adotta linee più verticali, scelta che massimizza lo spazio interno e migliora la percezione degli ingombri. Sebbene Toyota non abbia rilasciato informazioni precise sulle dimensioni, l'impressione è che la nuova RAV4 guadagni alcuni centimetri in lunghezza.

Per soddisfare diverse tipologie di clienti, la RAV4 2025 sarà disponibile in due varianti: classica e GR Sport. Quest'ultima versione sportiva si distingue per cerchi in lega da 20 pollici con design specifico, carreggiata allargata di 20 mm, griglia frontale ridisegnata e spoiler posteriore, elementi che ne accentuano il carattere dinamico.

I materiali utilizzati e la qualità di assemblaggio rappresentano un ulteriore passo avanti: gli interni presentano rivestimenti morbidi nelle zone superiori, mentre le plastiche rigide sono relegate alle parti inferiori dell'abitacolo, meno soggette al contatto quotidiano. La versione GR Sport si distingue anche negli interni, con finiture specifiche che ne enfatizzano il carattere sportivo.

Toyota ribadisce la sua fiducia nelle tecnologie ibride, escludendo per il momento versioni completamente elettriche della RAV4. La nuova generazione evolve i propulsori della precedente, aumentando potenza ed efficienza. La versione full hybrid sarà disponibile sia a trazione anteriore con 183 CV che integrale con 191 CV. Sotto il cofano rimane il collaudato motore benzina 2.5 quattro cilindri, affiancato da uno o due motori elettrici a seconda della configurazione scelta.

L'efficienza generale è stata migliorata grazie all'ottimizzazione di batteria, trasmissione e unità di controllo della potenza. Ma è nella versione plug-in hybrid che si trovano i progressi più significativi: la nuova RAV4 PHEV promette fino a 100 km di autonomia in modalità completamente elettrica grazie a una batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh.

Le capacità di ricarica sono state potenziate, raggiungendo i 50 kW in corrente continua (permettendo di passare dal 10% all'80% in soli 30 minuti) e gli 11 kW in corrente alternata (con ricarica completa in circa 3 ore). Per la prima volta, la versione plug-in è disponibile anche con la sola trazione anteriore, che sviluppa 268 CV, mentre la versione a trazione integrale raggiunge i 304 CV, permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi.

I prezzi della nuova Toyota RAV4 2025 non sono stati ancora comunicati ufficialmente. Con l'arrivo nelle concessionarie previsto per il 2026, maggiori dettagli sul listino verranno rivelati nei prossimi mesi. Attualmente, la gamma parte da 42.200 euro per la versione full hybrid e da 53.100 euro per la plug-in. Considerati i numerosi aggiornamenti tecnologici, è probabile un leggero aumento dei prezzi di partenza.