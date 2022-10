Tesla sta lavorando per rendere nuovamente disponibili i videogiochi sul Model 3 e Model Y. Alcuni mesi fa, l’Azienda di Elon Musk aveva dovuto rilasciare un aggiornamento per inibire l’uso dei videogiochi sulla consolle centrale durante il movimento, per rendere fruibile la funzione solo in modalità parcheggio.

Tesla ha già annunciato di essere al lavoro da mesi per integrare Steam sui propri sistemi di infotainment, senza però andar contro le indicazioni dell’NHTSA (La National Highway Traffic Safety Administration, agenzia governativa statunitense facente parte del Dipartimento dei Trasporti.). Ma nel frattempo un’azienda sta studiando una scappatoia per rendere nuovamente accessibili i giochi, almeno per i passeggeri dei sedili posteriori.



La Hasswhow, specializzata in accessori per Tesla, offre uno schermo aggiuntivo simile a quelli presenti di fabbrica sulle vetture, ma da aggiungere alla consolle centrale posteriore.

Si tratta di un display da 8” che offre una risoluzione di 1280×720 e che supporterà sia Apple Car Play che Android Auto. Lo schermo si collega all’auto tramite porta OBD, pertanto anche i passeggeri seduti sul divano posteriore potranno controllare alcune funzionalità del veicolo, come ad esempio il climatizzatore o la regolazione dei sedili.

Il display funziona col sistema operativo Android, quindi si possono installare molte applicazioni, tra cui anche Netflix. Il suono può essere riprodotto tramite l’altoparlante integrato o tramite gli altoparlanti dell’auto, al quale è possibile collegarsi via Bluetooth, e anche attraverso delle cuffie wireless (che potrebbero essere comode in caso di lunghi viaggi, per non distrarre il guidatore).

Tuttavia, il sistema è adatto solo per alcuni modelli; Hansshow afferma che la compatibilità è possibile solo per le Model 3 dal 2017 e per le Model Y dal 2020.

Secondo il manuale di istruzioni fornito dalla casa produttrice, l’installazione è facile e non invasiva. Sarà necessario rimuovere il bocchettone posteriore del sistema di climatizzazione per adattarlo al supporto dell’unità video, e poi sarà necessario effettuare il cablaggio. Bisognerà portare i fili semplicemente attraverso il tunnel centrale fino alla porta OBD. Anche la disinstallazione dovrebbe essere semplice, per poterlo rimuovere in caso di vendita dell’auto.