Pagani Huayra Tricolore: omaggio all’Italia con 840 Cv da 5 milioni di euro

Pagani automobili celebra i 60 anni delle frecce tricolore con un modello esclusivo Huayra. Prodotta in soli tre esemplari a un prezzo di 5 milioni e 500 mila euro, presenta una carrozzeria con dettagli che riprendono quanto mostrato dalla pattuglia acrobatica militare italiana.

La base è offerta dalla Huayra roadster BC, la più estrema e performante delle Pagani disponibili. La carrozzeria è interamente realizzata in fibra di carbonio, ricoperta di una tinta blu scuro, con dettagli in tricolore lungo la fiancata. I cerchi in lega sono di colore di blu e hanno un disegno che ricorda la turbina degli aeroplani.

Aerodinamica sofisticata

Per rendere un modello così unico, Pagani ha ulteriormente migliorato la già notevole aerodinamica: rispetto alla BC, da cui deriva, cambiano lo spoiler anteriore, il condotto dietro i sedili, che porta aria fresca per l’aspirazione del motore; l’alettone e il fascione posteriore. Un’evoluzione di uno stile già molto sofisticato per offrire ulteriore personalità e rendere la Huayra tricolore distinguibile dalla BC.

La volontà di Pagani automobili di rendere omaggio a uno dei corpi dell’aeronautica più famoso e ammirato in Europa, passa attraverso uno stile che non passa inosservata, con materiali di altissima qualità e un assemblaggio dei componenti realizzato da artigiani qualificati.

V12 da 840 Cv

Gli interni della Huayra tricolore si offrono in una tinta dei pellami per i sedili più tenue rispetto al nero aggressivo presente sulla BC. I rivestimenti sono bianco e blu e sul poggiatesta è impresso il logo delle frecce tricolore. La fibra di carbonio troneggia anche qui, mentre il pomello del cambio è in alluminio ricavato dal pieno. Lo strumento nella parte alta della plancia è specifico per questa versione: si tratta di un anemometro utilizzato per misurare la velocità dell’aria rispetto al veicolo.

Il motore è stato ulteriormente perfezionato da Pagani. Il motore 6.0 litri V12 biturbo eroga 840 Cv, 38 in più rispetto alla Huayra BC. Le prestazioni sono da auto super sportiva. La Pagani Huayra Tricolore sarà prodotta in soli tre esemplari ognuno disponibile a un prezzo di 5 ,5 milioni di euro, tasse escluse.