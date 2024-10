Panasonic ha costruito delle nuove batterie rivoluzionarie

Panasonic ha annunciato lo sviluppo di nuove batterie agli ioni di litio per auto elettriche, che promettono di aumentare autonomia, potenza e velocità di ricarica. L'azienda giapponese passa dal formato 2170 al nuovo 4680, seguendo l'esempio di Tesla.

Le nuove celle 4680 possono immagazzinare fino a cinque volte più energia rispetto alle attuali 2170, pur essendo costruite con una sola cella. Questo non si traduce direttamente in un'efficienza quintuplicata del veicolo, ma permetterà ai costruttori di utilizzare meno materiale per ottenere autonomie simili.

Il risultato saranno auto elettriche più leggere, più veloci e potenzialmente più efficienti. Inoltre, le celle 4680 sono in grado di gestire livelli di potenza istantanea più elevati, garantendo maggiore potenza alle ruote e una migliore risposta.

Le celle 4680 sono l'ultima rivoluzione nel campo delle batterie per auto elettriche

Un altro vantaggio significativo è la riduzione dei costi. Le nuove celle Panasonic 4680 saranno più economiche, poiché i produttori ne useranno una quantità inferiore per raggiungere l'autonomia desiderata. Tuttavia, l'azienda non ha ancora rivelato specifiche più dettagliate.

Foto di Kindel Media da Pexels

Panasonic ha riattrezzato il suo stabilimento di quasi 61.000 metri quadrati in Giappone per produrre esclusivamente le nuove batterie 4680. La piena operatività è prevista per marzo 2025, segnando un importante passo avanti nella tecnologia delle batterie per veicoli elettrici.