Perché un'auto elettrica non può andare a pannelli solari? Ecco la risposta

Al momento il mondo guarda alle auto elettriche come il futuro dei trasporti, anche se non tutti sono concordi sul quando questo futuro arriverà. Passando dalle strade ai tetti, l’altra rivoluzione in corso riguarda la diffusione dei pannelli solari. Ma perché, allora, le auto a pannelli solari non sono ordinarie?

Dopotutto, si potrebbe pensare, i pannelli producono elettricità. Perché non usarli per ricarica la batteria, o persino per alimentare i motori elettrici dell’auto? La ragione è che non si può fare perché la tecnologia attuale è adeguata.

I pannelli solari mancano di efficienza

Possiamo immaginare un pannello solare come una vasca e la luce solare come pioggia. La vasca “raccoglie” l’energia solare e poi tenta di trasformarla in energia elettrica continua (CC) per ricaricare la batteria (ci vuole poi un inverter per far funzionare i motori elettrici). Solo che dell’energia caduta dal cielo se ne riesce a recuperare poca: circa il 23% con i pannelli disponibili oggi, e nell’immediato futuro difficilmente si arriverà oltre il 30%.

Quindi, in teoria il Sole manda sulla Terra e sull’auto energia più che sufficiente per tenere la batteria sempre carica. In pratica però non siamo ancora capaci di raccogliere e usare tutta quell’energia, così la maggior parte finisce dispersa. Per esempio, fa diventare bollente l’abitacolo nelle giornate più calde. Provate a immaginare se potessimo trasformare quel calore infernale in energia utile!

Inoltre, proprio come con i pannelli sul tetto, i pannelli solari funzionano solo quando … c’è il sole. Se piove o è anche solo un po’ nuvolo, sul pannello arriva molta meno energia, e di conseguenza - sempre con il problema dell’efficienza - diventa pochissima quella che poi raggiunge la batteria.

Delle poche elettriche con pannelli solari, abbiamo prova la Hyundai Ioniq 5 con pannelli solari.

La ricerca continua

Come detto, ad oggi non è possibile realizzare un’auto che funzioni esclusivamente con i pannelli solari sul tetto (o anche su altre superfici).

Tuttavia ci sono molte ricerche in corso, tese allo sviluppo di pannelli solari più efficienti, ma anche più sottili e flessibili. Non è da escludere, quindi, che in un futuro più remoto, diciamo 15-20 anni, le auto elettriche saranno veramente macchine del tutto indipendenti dal punto di vista energetico.

Sì perché oltre alla tecnologia dei pannelli stanno migliorando anche le batterie, che potranno accumulare più energia e pesare di meno. E migliorano i materiali, in particolare con una riduzione del peso che si traduce poi in consumi minori a una maggiore autonomia.

Il problema del prezzo

In tutto questo, il problema maggiore probabilmente continuerà a essere il prezzo. Sviluppare e applicare nuove tecnologie infatti costa molto, e le aziende produttrici non sono disposte ad accettare marginalità inferiori - anzi in genere cercano spasmodicamente di mantenere ritmi di crescita altissimi.

Tutti i costi in più, dunque, finiscono in capo al consumatore che vuole, o peggio deve comprarsi un’auto. Ma allo stesso tempo la ricchezza dei consumatori non cresce abbastanza da compensare l’aumento dei prezzi: nello scenario attuale sempre meno persone potranno permettersi auto elettriche che sono ogni giorno più costose.

Sembra un circolo vizioso, la cui uscita non è visibile nemmeno in lontananza. Alcuni capi d’azienda, come il CEO di Renault, sperano che siano Stati e governi sovranazionali a metterci una pezza, pagando la differenza in forma di incentivi. Sicuramente è una possibilità, ma il denaro pubblico arriva dalle tasse ed è limitato, quindi se si decide di metterne tanto sulle auto elettriche bisognerà fare una o entrambe le cose: tagliare da qualche altra parte (difesa, istruzione, salute, infrastrutture…), oppure aumentare le tasse. Due ipotesi che aprono scenari più politici che tecnologici, e di cui non parleremo qui.