Pirelli realizza tre pneumatici per veicoli elettrici della Rivian

La startup statunitense Rivian, specializzata nella produzione di veicoli elettrici, ha deciso di collaborare con Pirelli. Questa partnership è nata con lo scopo di realizzare tre pneumatici del marchio italiano che andranno ad equipaggiare due nuovi veicoli Rivian, ossia il pickup R1T e il SUV R1S.

L’azienda italiana Pirelli ha quindi realizzato, appositamente per la Rivian, pneumatici facenti parte della gamma Scorpion e che, inoltre, sono stati personalizzati la marcatura “RIV”.

Scorpion Verde All Season

Nello specifico, una tipologie di gomme – le Scorpion Verde All Season – sono state progettate in modo tale da poter garantire ai veicoli elettrici un’autonomia maggiore. Ciò è stato possibile grazie ad una particolare caratteristica del materiale con la quale sono stati realizzati i pneumatici – ossia con una maggiore quantità di silicio – e al design stesso della gomma. Queste due peculiarità permettono ai pneumatici del marchio Pirelli – che, tra l’altro, hanno una misura 275/55 R21 unica nel settore – di abbassare la resistenza al rotolamento e migliorare l’efficienza del veicolo.

Scorpion Zero All Season

Per quanto riguarda invece l’altra tipologia di gomma Scorpion Zero All Season, da 22 pollici, è stata progettata per garantire una maggiore aderenza all’asfalto e ottimizzare le prestazione della guida sportiva. Anche in tal caso, grazie all’impiego di nano-composti e all’utilizzo di uno stampo con una lunghezza del battistrada più ampia – che permette quindi alla gomma di avere una maggiore area di contatto con l’asfalto – è stato possibile realizzare pneumatici che garantiscono al vicolo un grip maggiore.

Scorpion All Terrain Plus

Il terzo pneumatico realizzato dall’azienda italiana Pirelli, lo Scorpion All Terrain Plus – da 20 pollici – è il più “complesso” poiché ne è stata ottimizzata la durata, l’usura e la trazione. Due caratteristiche fondamentali, quali la presenza di profonde scanalature e tasselli indipendenti, permettono alla gomma di aderire in maniera ottimale anche sui terreni più sconnessi.

Allo stesso modo, gli eiettori di pietre coniche sono abbastanza resistenti da poter resistere alle forature allontanando i sassi dal battistrada. Ovviamente, il tutto, senza influire sulla bassa resistenza al rotolamento. Per ottenere lo Scorpion All Terrain Plus è stato impiegato uno stampo dedicato che potesse diminuire il peso dello stesso pneumatico e, allo stesso tempo, è stato utilizzato una mescola particolare per rendere il prodotto più resistente.