Porsche 718 Cayman GT4 RS: la supercar si mostra in foto spia sulla neve

Nuove foto spia ci mostrano quella che, per alcuni, è una delle auto sportive del marchio Porsche più attese e straordinarie di sempre. Si tratta della Porsche 718 Cayman GT4 RS, il veicolo del quale abbiamo parlato qualche settimana fa mentre era effettuava i consueti test tra le curve del Nurburgring. Ebbene, a distanza da poco meno di un mese, ecco che la vettura sportiva appare nuovamente, questa volta – però – in uno scenario ben diverso. La Porsche 718 Cayman GT4 RS è stata immortalata, infatti, sulla neve. Ovviamente, da quanto è possibile vedere dalle foto spia, è presente l’immancabile camouflage, anche se si tratta di un camuffamento non eccessivo. Infatti, sono veramente pochi gli elementi e dettagli che sono stati minuziosamente nascosti con un nastro nero.

La supercar – che mostra in maniera molto evidente le prese d’aria anteriori e laterali – dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine la di questo anno, ma non è ancora chiaro quando di preciso. Ebbene, proprio le molte prese d’aria – appena citate – rientrano tra le peculiarità che sottolineano quanto il veicolo sportivo del marchio Porsche, sia un’auto dalla potenza e dell’aggressività incredibile, e tale caratteristica potrebbe avvicinarsi alla 911 GT3 RS. Dunque, se messa a confronto con la versione “standard” della GT4, la 718 Cayman GT4 RS è provvista di prese d’aria laterali decisamente più ampie e visibili. Si tratta di dettagli che risultano essere inevitabili e necessari per poter garantire un giusto raffreddamento del potentissimo 4.0 boxer 6 cilindri aspirato, il quale è in grado di erogare una potenza di ben 500 CV.

La parte posteriore della GT4 RS è caratterizzata invece dalla presenza di un’ala posteriore, anche in questo caso molto più grande rispetto alle dimensioni della GT4 normale. Inoltre, è presente anche un piccolo spoiler posizionato sulla parte “estrema” del cofano. Altra peculiarità che rende incredibilmente accattivante il veicolo, è la presenza di due grandi tubi di scarico. Ovviamente, la Porsche 718 Cayman GT4 RS presenta un assetto ulteriormente ribassato e maggiormente irrigidito. Per il momento, non sembrano esserci informazioni ufficiali riguardanti il prezzo. Tuttavia, la supercar Porsche dovrebbe avere un costo che si aggira intorno ai 100 e i 160 mila Euro.