Porsche Cayman e Boxster diventeranno elettriche: più leggere di Taycan

Alcuni mesi fa, abbiamo speculato sui piani di Porsche per trasformare la 718 in un’auto completamente elettrica. Ora, a distanza di tempo, le informazioni a riguardo si fanno più concrete e alcune voci di corridoio suggeriscono che entrambe le proposte, per altro molto simili tra di loro, diventeranno a batteria e l’unico modello che resterà endotermico sarà la 911. Quest’ultima, infatti, rimarrà a benzina fino al 2030 pertanto gli appassionati non hanno nulla da temere neanche a riguardo di un’eventuale ibridazione.

La 718 continuerà a essere proposta sia in declinazione Boxster sia Cayman, anche se è probabile che la variante Boxster perderà la soluzione a tetto fisso restando pertanto solo con capote in tela. Non sono previsti particolari stravolgimenti lato carrozzeria, ma è probabile una “contaminazione” da parte di Taycan, soprattutto per la zona frontale. Gli interni, invece, è probabile che rimangano simile all’attuale modello che ricordiamo essere quello più acquistato dai giovani; l’età media, stando quanto dichiarato da Porsche, sarebbe infatti di soli 31 anni.

Le preoccupazioni maggiori risiedono nel peso della futura 718 elettrica anche se, è già stato precisato, che i numeri in gioco saranno drasticamente inferiori a quelli di Taycan e che Porsche sicuramente integrerà delle nuove batterie più leggere. Le economie di scala saranno realizzate con l’elettronica e microcomponenti, ma molti elementi legati alla dinamica resteranno unici e dedicati esclusivamente a 718.

Le potenze nominali sono ancora da definire, ma abbiamo appreso che le versioni entry-level, con un prezzo notevolmente inferiore alla 911, avranno un motore posteriore. Le versioni più potenti aggiungeranno un motore anteriore, rendendo la 718 elettrica la prima iterazione a trazione integrale della serie. L’autonomia rimane l’unico enigma: alcuni report suggeriscono che sarà intorno ai 400 km.

In termini di potenza, le versioni ad alte prestazioni si avvicineranno al territorio delle 911 ma Porsche non sembra preoccupata di una possibile sovrapposizione tra i due modelli. Il lancio sul mercato è atteso per il 2024 ma questa data potrebbe cambiare in base a possibili modifiche al ciclo di omologazione Euro 7.