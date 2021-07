Porsche punta alla realizzazione di 100 stazioni di ricarica entro il 2025

La casa automobilistica Porsche sembrerebbe ormai intenzionata a seguire l’esempio di Tesla puntando dunque alla realizzazione di una rete di ricarica propria, da riservare esclusivamente ai suoi clienti e da collocare lungo le principali strade e autostrade europee, offrendo dunque un servizio di rifornimento che eviterebbe di attendere fastidiosissime code.

In seguito a precedenti annunci della società di Stoccarda, arrivano nuovi dettagli sui progetti messi in campo da Porsche direttamente dalla stampa tedesca. La Casa di Zuffenhuasen sarebbe infatti intenzionata a realizzare 100 stazioni per la ricarica rapida per le sue auto elettriche entro il 2025 e, nell’ottica di portare a termine il progetto nel più breve tempo possibile la Casa automobilistica avrebbe inoltre coinvolto alcuni dei suoi partner.

Secondo quanto diffuso dalla stampa tedesca, la società sarebbe a lavoro su un progetto pilota che vedrebbe il coinvolgimento di circa 15 concessionarie. Tra gli obiettivi figura infatti la sperimentazione di un sistema di prenotazione, fondamentale per permettere agli utenti a bordo di una vettura Porsche di poter prenotare la ricarica attraverso lo smartphone.

Non a caso, voler realizzare una rete di ricarica rapida sul modello della società statunitense Tesla, oltre ad essere importante, dimostra come Porsche voglia ormai accelerare i piani offrendo ai suoi clienti un importante valore aggiunto in seguito all’acquisto di una vettura elettrica. La stampa tedesca ha inoltre reso noto che per le colonnine di ricarica la Casa costruttrice tedesca potrebbe utilizzare quelle già realizzate da Porsche Engineering, attualmente presenti nella stazione Porsche Turbo Charging installata nella città di Lipsia.

Non dimentichiamo che Porsche sta lavorando ormai da diversi mesi su celle dotate di anodi al silicio, in sostituzione alla grafite, così da ottenere una densità di energia decisamente più elevata e con una conseguente capacità di ricarica rapida migliore.