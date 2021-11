Porsche punta sulle auto elettriche: in arrivo Boxster e Cayman a zero emissioni

Anche Porsche punta sulle auto elettriche. Il costruttore tedesco ha da tempo avviato i preparativi per la transizione verso l’elettrico ed ora sempre essere intenzionato ad accelerare in modo deciso. Dopo il successo della Porsche Taycan e in attesa del debutto della Macan a zero emissioni, Porsche guarda al futuro con nuove auto elettriche in programma.

Come confermato da Automotive News, infatti, i nuovi modelli Cayman e Boxster 718 saranno completamente elettrici. La casa tedesca punta a completare la transizione verso l’elettrico entro il prossimo 2025. Nel giro di pochi anni, quindi, due modelli chiave della gamma potranno contare sulle potenzialità dell’elettrico, ispirandosi, per quanto riguarda il design, alla Taycan ed alla concept Mission R.

Il prototipo, ricordiamo, è stato svelato lo scorso settembre, in occasione del Salone di Monaco e, ufficialmente, punta ad anticipare il futuro del motorsport dei prossimi anni. Il progetto però avrà un’influenza anche sulle soluzioni di design dei nuovi modelli di serie di casa Porsche.

Secondo quanto riportato da Automotive News, alcuni concessionari Porsche hanno già avuto modo di dare uno sguardo in anteprima ai prototipi delle future Cayman e Boxster elettriche. I progetti punteranno molto sulla sportività per rendere meno traumatica la transizione dai motori termici a quelli elettrici.

Ricordiamo, inoltre, che recentemente Porsche ha anche confermato l’avvio del programma di elettrificazione dell’iconica Porsche 911. L’attuale generazione della sportiva tedesca potrà contare su di una variante ibrida (ma non plug-in). Per ora, invece, non ci sono piani per una 911 elettrica ma il progetto potrebbe essere proposto in futuro, in occasione del debutto della nuova generazione del modello.