Porta Alexa in auto con Echo Auto, oggi a MENO DI META' PREZZO! -57%

Se state cercando un modo per portare l’assistente vocale Alexa nella vostra auto, questa offerta su Amazon fa al caso vostro! L’ultimo modello di Echo Auto è ora disponibile a soli 29,99€, con un incredibile sconto del 57% rispetto al prezzo più basso recente di 69,99€.

Echo Auto, chi dovrebbe acquistarlo?

Con Echo Auto, trasformate la vostra auto in un ambiente smart senza bisogno di costosi aggiornamenti di sistema. Il dispositivo vi consente di utilizzare Alexa a mani libere, rendendo ogni viaggio più comodo e sicuro. Grazie ai 5 microfoni integrati, Alexa vi ascolta anche con la musica accesa, l’aria condizionata in funzione o in mezzo al traffico cittadino.

Con Echo Auto, potrete riprodurre la vostra musica preferita direttamente da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi, oppure ascoltare stazioni radio in diretta. Attivando la funzione Follow Me Music, potete riprendere l’ascolto di un brano o di un podcast dal punto in cui l’avevate interrotto.

Ma non è tutto! Con un semplice comando vocale, potete effettuare chiamate, rispondere ai messaggi o inviare annunci ai dispositivi Echo di casa. Inoltre, potete controllare i dispositivi smart home, come il termostato, le luci o la serratura della porta d’ingresso, direttamente dalla vostra auto.

Il design compatto e discreto di Echo Auto lo rende facile da posizionare in qualsiasi veicolo. Inoltre, include un caricatore rapido per auto, perfetto per ricaricare il vostro smartphone mentre siete in viaggio.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta imperdibile: a soli 29,99€, il nuovo Echo Auto è il miglior modo per portare Alexa sempre con voi. Approfittate subito dello sconto su Amazon prima che l’offerta scada! E per maggiori informazioni inerenti al mondo automotive, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra sezione MotorLabs.

Vedi offerta su Amazon