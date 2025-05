Con questo monopattino Xiaomi (-45%), riparti da fermo anche sulle pendenze

Se state cercando un modo pratico, veloce e conveniente per muovervi in città, questo monopattino Xiaomi non è da sottovalutare. Unieuro lo propone con uno sconto eccezionale del 45%, portando il prezzo da 549,90€ a soli 299,90€. Con un risparmio di ben 250€, potete approfittare di un monopattino elettrico potente e performante, ideale anche per affrontare le salite più impegnative senza alcuna fatica.

Xiaomi Electric Scooter 4, chi dovrebbe acquistarlo?

La forza di questo monopattino si manifesta in un motore da 600W, che permette una guida fluida e sicura anche su pendenze fino al 16%. La velocità massima raggiungibile è di 20 km/h, mentre l’autonomia arriva fino a 35 km, consentendovi di coprire comodamente distanze importanti durante la giornata. Inoltre, il sistema di doppia frenata, che combina un freno a disco posteriore e il sistema E-ABS anteriore, garantisce una frenata rapida e controllata, aumentando notevolmente la vostra sicurezza.

Parlando proprio di sicurezza, questo modello rispetta pienamente le normative UL e EN17128:2020, assicurandovi un’esperienza di guida affidabile e protetta. La tecnologia di recupero energetico KERS contribuisce a prolungare la durata della batteria, recuperando energia durante la frenata. Gli pneumatici da 10 pollici, poi, sono progettati per assorbire efficacemente gli urti e prevenire gli slittamenti, rendendo ogni spostamento più stabile e confortevole.

Infine, il design portatile ed elegante dello Xiaomi Electric Scooter 4 vi permette di piegarlo in soli 3 secondi, per portarlo ovunque senza difficoltà. Grazie alla connessione Bluetooth con l’app Xiaomi Home, potrete monitorare in tempo reale velocità e carica residua direttamente dal vostro smartphone, avendo sempre sotto controllo ogni dettaglio della vostra corsa. Non perdete questa occasione per rinnovare i vostri spostamenti con un monopattino all’avanguardia e super conveniente!