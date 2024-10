Porta Alexa in viaggio con Echo Auto, oggi in SUPER SCONTO! (-36%)

Se state cercando un modo per integrare Alexa nella vostra auto e rendere i vostri viaggi più intelligenti, questa offerta su Amazon è imperdibile. Grazie a uno sconto del 36%, potete portarvi a casa l’Echo Auto (2ª gen.) a soli 44,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo inerente a 7 prodotti da tenere in auto per ulteriori consigli.

Echo Auto (2ª gen.), chi dovrebbe acquistarlo?

Echo Auto vi permette di controllare la musica, effettuare chiamate e persino gestire i dispositivi della vostra smart home con i comandi vocali di Alexa, tutto senza distogliere l'attenzione dalla guida. Progettato per essere compatto e discreto, questo dispositivo si integra perfettamente nella vostra vettura, grazie anche ai 5 microfoni che catturano la vostra voce anche in ambienti rumorosi, come quando avete l’aria condizionata accesa o la musica alta.

La funzionalità Follow Me Music consente di riprendere la riproduzione esattamente da dove l'avevate lasciata, indipendentemente dal servizio musicale che preferite, inclusi Spotify, Apple Music o Amazon Music. In più, se amate ascoltare podcast o audiolibri, Echo Auto è perfetto per intrattenervi durante lunghi viaggi.

Oltre a rendere più piacevoli i vostri spostamenti, Echo Auto vi aiuta a gestire la vostra casa intelligente anche quando siete in viaggio. Potete controllare luci, termostati e serrature con un semplice comando vocale, assicurandovi che tutto sia a posto mentre siete fuori.

Infine, la tutela della vostra privacy è sempre garantita, con un pulsante dedicato che vi permette di disattivare i microfoni in qualsiasi momento. Con il suo design moderno e funzionalità avanzate, Echo Auto è l’accessorio ideale per chi cerca praticità e innovazione in auto, senza compromessi. Questa è un’offerta che non potete lasciarvi scappare: approfittatene subito e portate Alexa con voi anche in viaggio!

