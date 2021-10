Prezzi carburanti, il diesel segna un nuovo record in negativo

La crescita del prezzo dei carburanti sembra ancora non finire; mentre la benzina ha rallentato la corsa, il diesel invece ha registrato rialzi stellari che non si verificavano dal 2014. A questo proposito Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha evidenziato come il Governo debba intervenire con una serie di manovre per ridurre le accise sui carburanti, contenere l’incremento del prezzo dei beni energetici e fornire un chiaro sostegno ai cittadini.

Sempre secondo Dona, dall’inizio dell’anno un pieno di 50 litri costa circa 15 euro in più per la benzina e 14 euro per il gasolio, con un rialzo, rispettivamente, del 21 e 22%. All’orizzonte c’è un altro problema che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, la mancanza di AdBlue. Stando a quanto riportato, le scorte dell’additivo si starebbero rapidamente esaurendo per una reazione a catena che riguarda tutte le regioni; alla base del problema ci sarebbe il forte aumento del metano, necessario per produrre ammoniaca e quindi l’urea convertita, in minima parte, in AdBlue. Il Corriere della Sera, ha recentemente riportato che l’azienda ferrarese Yara, responsabile del 60% della produzione dell’AdBlue in Italia, ha annunciato uno stop di quattro/sei settimane.

L’assenza di AdBlue sul mercato potrebbe portare ad un inevitabile innalzamento dei prezzi e al rallentamento nella consegna di tutti i materiali e prodotti regolarmente trasportati a bordo di tir Euro 5 ed Euro 6. Ricordiamo infatti che l’AdBlue permette di abbattere l’ossido di azoto e i nox, in caso di assenza il veicolo potrebbe semplicemente non avviarsi o segnalare guasti. Ricordiamo che, tra le intenzioni del Governo, ci sarebbe anche l’idea di livellare il prezzo del diesel a quello della benzina; al momento non è nulla di confermato, ma qualora si dovesse procedere in tal senso potremmo vedere il diesel a 1,7/1,8 euro al litro.