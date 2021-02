Prima auto volante da corsa: è elettrica e raggiunge i 120 km/h

Sino a qualche anno fa, le macchine volanti potevano essere solo protagoniste di film di fantascienza o dell’immaginazione. Tuttavia, sembrerebbe che in un futuro ormai molto vicino, le auto volanti potrebbero diventare realtà quotidiana. Sono ormai diverse le aziende costruttrici che credono in questa innovativa forma di mobilità, prima tra tutte FCA. L’azienda è infatti coinvolta in un nuovo progetto che andrebbe ad interessare, appunto, una sorta di auto volante. Anche la KleinVision ha lavorato ad un prototipo di auto in grado di passare dalla modalità di guida su strada a quella aerea utilizzando solamente un pulsante.

Inoltre, sembrerebbe che il produttore australiano Alauda Aeronautics sia stato in grado di presentare addirittura la prima auto da corsa volante 100% elettrica. Si tratta dal veicolo chiamato Airspeeder Mk3, il quale prenderà parte a gare di auto volanti – che si svolgeranno durante il 2021 – guidate da remoto. L’Airspeeder Mk3 non è, dunque, un semplice drone o una semplice auto. Si tratta piuttosto di un cosiddetto eVTOL, nonché un veicolo elettrico che decolla e atterra in maniera verticale. La straordinaria vettura, è nata grazie al lavoro di un team di sviluppo che opera nel settore dell’automotive e dell’industria aerospaziale e che ha avuto esperienze con aziende di grande spessore quali McLaren, Boeing, Rolls-Royce e Brabham.

Sembrerebbe che l’eVTOL sia in grado di raggiungere una velocità che supera i 120 km/h, anche se la società Alauda avrebbe in programma di realizzare una nuova versione migliorata, chiamata Mk4. Questa nuova versione dovrebbe uscire nel 2022 e sarà un pilota in carne ed ossa a prendere il comando del veicolo. Secondo le stime della banca d’affari Morgan Stanley, tale progetto – nel 2050 – avrà un valore di ben 1,5 trilioni di dollari. Facendo un passo indietro, l’Mk3 – terzo prototipo dell’azienda Alauda – se confrontato all’Mk2 è provvisto di un telaio con una potenza superiore del 95%. Ad alimentare l’auto è invece una batteria da 96 kW che alimenta – a sua volta – le quattro eliche. L’azienda ha in programma di costruire 10 esemplari che parteciperanno all’Airspeeder Racing Series.