Un quotidiano tedesco ha analizzato oltre 23.000 documenti interni di Tesla e ha scoperto una preoccupante tendenza a ignorare le lamentele dei clienti riguardo a pericolosi difetti dell’Autopilot.

L’editoriale Handelsblatt è entrata in possesso dei dati attraverso una fonte anonima. Handelsblatt ha confermato l’autenticità dei dati e non ha riscontrato prove di manomissione o falsificazione nei documenti. Secondo quanto riportato, Tesla avrebbe cercato di impedire la pubblicazione di tali documenti arrivando persino a minacciare azioni legali nei confronti di Handelsblatt. Tuttavia, il sito ha deciso che questa era una delle circostanze eccezionali in cui la divulgazione di una violazione dei dati sarebbe stata legale secondo la legge dell’Unione Europea.

Il report, in lingua tedesca e dietro paywall, offre numerosi spunti di riflessione sull’effettiva capacità del sistema di guida autonoma di Tesla:

Secondo quanto emerso nelle oltre 100 GB di lamentele, sembra che Tesla non si sia mai spesa in modo particolare a riguardo ma che abbia anzi ignorato la maggior parte dei reclami. Alcuni utenti hanno riferito al quotidiano tedesco di aver venduto le proprie Tesla a causa dell’assenza di supporto e della mancata fiducia nei confronti del costruttore.

In che modo l’azienda ha gestito i reclami? I file Tesla forniscono anche informazioni al riguardo. I file mostrano che i dipendenti hanno linee guida precise per comunicare con i clienti. La massima priorità è quella di risultare non attaccabili.

Per ogni incidente ci sono elenchi puntati per la “revisione tecnica”. I dipendenti che immettono questa revisione nel sistema chiariscono regolarmente che il rapporto è “solo per uso interno”. Ogni voce contiene anche una nota in grassetto per le informazioni che possono essere trasmesse solo “VERBALMENTE al cliente”.