Quale sarà l'impatto di Bigster per Dacia? Ne parliamo con Xavier Martinet

Dacia è pronta a fare un salto di qualità con la Bigster, il suo primo SUV di segmento C, e a cambiare radicalmente il modo in cui i consumatori percepiscono il marchio. In un'intervista esclusiva con Xavier Martinet, direttore marketing di Dacia, scopriamo come il brand abbia già intrapreso un percorso di trasformazione, con un nuovo design, un'immagine rinnovata e un posizionamento più vicino ai marchi generalisti europei.

Martinet ci racconta la strategia dietro al lancio della Bigster, un modello progettato per offrire tutte le caratteristiche che i clienti si aspettano da un Suv di segmento C, ma a un prezzo molto competitivo rispetto ai rivali del mercato. Con un'attenzione particolare al rapporto qualità-prezzo e alle esigenze dei consumatori che non vogliono sacrificare lo stile di vita per l’acquisto di un’auto, la Bigster rappresenta una vera e propria rivoluzione nel segmento.

Dacia intende mantenere la sua promessa di accessibilità senza compromessi, affrontando la sfida dell'elettrificazione e mantenendo una posizione di leadership nella mobilità a basso impatto ambientale, grazie alla complementarietà con il gruppo Renault. Questa è l'occasione per capire come Dacia si stia preparando a conquistare un nuovo pubblico con un'offerta che combina innovazione, design e valore ineguagliabile.