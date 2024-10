Questa Alpine A110 costa come una Ferrari 296 GTB

Alpine ha presentato al Salone dell'Auto di Parigi la nuova serie limitata A110 R Ultime, una versione super sportiva della sua iconica berlinetta. Prodotta in soli 110 esemplari, questa esclusiva vettura vanta un motore da 345 CV che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, con una coppia massima di 420 Nm.

La A110 R Ultime rappresenta il culmine dell'esperienza Alpine nel campo delle auto sportive stradali. Con un rapporto peso-potenza di soli 3,2 kg/CV, questa versione speciale promette prestazioni mozzafiato abbinate a un programma di personalizzazione senza precedenti, realizzato in collaborazione con Poltrona Frau.

Tecnologia da competizione per la strada

La A110 R Ultime sfrutta al massimo le competenze tecniche di Alpine e Alpine Racing. Il motore, potenziato a 345 CV, è dotato di un turbo modificato e di una nuova trasmissione DW6 con capacità di coppia migliorata. Lo scarico in titanio Akrapovic, gli ammortizzatori regolabili Ohlins e l'impianto frenante specifico con dischi bi-materiale AP Racing da 330 mm completano il pacchetto tecnico di alto livello.

La A110 R Ultime è una vera e propria auto da corsa omologata per la strada.

Gli esperti di aerodinamica Alpine hanno lavorato per aumentare il carico aerodinamico del veicolo, ottenendo un incremento di 160 kg ad alta velocità rispetto alla versione A110 R Turini. Questo, unito all'aumento di potenza e coppia, rende la A110 R Ultime ancora più agile e performante in pista.

Personalizzazione estrema

L'esclusività della A110 R Ultime si riflette anche nelle opzioni di personalizzazione offerte da Alpine. Il programma Atelier propone 27 tinte di carrozzeria e sellerie in Alcantara in 4 colori, permettendo ai clienti di creare configurazioni uniche. Il livello superiore, Atelier Sur-Mesure, offre ulteriori possibilità di personalizzazione, tra cui 9 colori di Alcantara e 10 colori per rivestimenti in pelle.

In collaborazione con Poltrona Frau e Sabelt, Alpine ha sviluppato tre tecniche di personalizzazione degli interni: ricamo, embossing e pelle intrecciata. Anche l'esterno può essere ampiamente personalizzato, con la possibilità di scegliere i colori per vari elementi della carrozzeria in carbonio.

Edizione La Blu: il massimo dell'esclusività

Al Salone di Parigi, Alpine ha presentato una configurazione speciale denominata La Blu, limitata a soli 15 esemplari. Questa versione presenta una tinta esterna unica, frutto della fusione tra i classici Blu Alpine Vision e Blu Abisso. Gli interni sono rivestiti in esclusiva pelle blu Poltrona Frau e Sabelt, creando un'armonia cromatica mai vista prima su una A110.

La A110 R Ultime ha un prezzo di partenza di 265.000 euro, mentre la configurazione La Blu raggiunge i 330.000 euro. Questi prezzi riflettono l'esclusività e le prestazioni estreme di un'auto che rappresenta il vertice della gamma Alpine, combinando tecnologia da competizione e raffinatezza artigianale in un pacchetto unico nel suo genere.