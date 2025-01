Questa NON è una Ferrari Purosangue

Il tuner giapponese Aero Over ha presentato al Salone dell'Auto di Tokyo 2025 una versione modificata della Toyota Crown Sport che imita l'aspetto della Ferrari Purosangue. Il SUV di lusso giapponese è stato trasformato con l'aggiunta di elementi estetici che ricordano il "FUV" di Maranello.

Le modifiche apportate alla Toyota Crown Sport sono relativamente semplici ma efficaci nel ricreare l'aspetto della Purosangue. Un nuovo splitter anteriore conferisce al frontale un look più aggressivo, mentre degli adesivi gialli imitano il celebre scudetto del Cavallino Rampante sul cofano e sui parafanghi. Il posteriore presenta un paraurti ridisegnato e nuovi terminali di scarico.

Nonostante l'aspetto simile, le due vetture rimangono profondamente diverse. La Crown Sport è un SUV di lusso giapponese dal costo di circa 48.000 euro in patria, mentre la Purosangue è il primo "FUV" (Ferrari Utility Vehicle) del marchio italiano, con prestazioni e prezzo nettamente superiori.

Il kit estetico proposto da Aero Over ha un costo di soli 521 euro, rendendo questa trasformazione accessibile a molti possessori della Crown Sport. Tuttavia, la vettura non è commercializzata in Europa, limitando la diffusione di questa curiosa imitazione.

Resta da vedere come reagirà la Ferrari a questa operazione che, seppur in buona fede, utilizza elementi distintivi del suo marchio. L'azienda italiana è notoriamente attenta alla tutela della propria immagine e potrebbe non gradire questa imitazione, per quanto limitata al mercato giapponese.