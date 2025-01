Questi sono gli interni della nuova Renault Twingo elettrica

Una nuova Renault Twingo elettrica debutterà nel 2026, con un design interno ispirato alla prima generazione dell'iconica citycar francese. Il prototipo è stato presentato al Salone dell'Auto di Bruxelles, mostrando un abitacolo che coniuga modernità e praticità. L'interno della Twingo E-Tech Electric Prototype si caratterizza per una plancia ariosa e sospesa, dotata di display digitale da 7 pollici per il conducente e schermo multimediale centrale da 10,1 pollici.

Gli elementi di design richiamano la prima Twingo, come il pulsante rosso delle luci di emergenza incastonato in una bolla translucida. La funzionalità è al centro del progetto, con numerosi vani portaoggetti facilmente accessibili. Le sellerie si ispirano ai motivi colorati della prima generazione, mentre il pianale è realizzato in sughero colorato, un materiale sostenibile.

La flessibilità resta un punto di forza della Twingo. Il divano posteriore è scorrevole e abbattibile in due parti 50/50, permettendo di adattare lo spazio alle diverse esigenze. L'abitacolo è inondato di luce naturale grazie al generoso tetto panoramico arrotondato. Tra i dettagli creativi spicca il poggiatesta anteriore con area magnetizzata per attaccare il cellulare del passeggero posteriore. La rotella per regolare lo schienale si ispira alle ruote degli skateboard, evocando il contesto urbano.

Il design esterno della showcar è stato perfezionato rispetto alla prima presentazione al Salone di Parigi 2024. Sono state apportate modifiche funzionali come l'aggiunta di una presa d'aria nel frontale e la riprogettazione dei paraurti con motivi a nido d'ape realizzati in stampa 3D. La nuova Twingo elettrica sarà basata sulla piattaforma AmpR small e prodotta in Europa. Renault punta a offrire un prezzo d'ingresso inferiore a 20.000 euro, confermando l'obiettivo di rendere la mobilità elettrica accessibile a un pubblico più ampio.

Il lancio sul mercato è previsto per il 2026, andando ad affiancare gli altri modelli elettrici della gamma Renault come la nuova R5, R4, Megane e Scenic. La Twingo E-Tech elettrica rappresenta un importante tassello nella strategia di elettrificazione del costruttore francese.