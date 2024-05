Questo modellino di McLaren Senna costa più di una Fiat Panda ed è bellissimo

Dopo la presentazione da parte di McLaren di una Senna speciale per commemorare il 30° anniversario della morte di Ayrton Senna, Amalgam ha rilasciato un modello in scala 1:8 della stessa vettura. Il prezzo di ciascun modello, in tiratura massima di 30 esemplari, è di $21.385 che alla conversione attuale è circa €19.467.

Il lavoro su questo modello è stato estremamente dettagliato, con oltre 3.000 ore impiegate per lo sviluppo e 300 ore per l'assemblaggio di ciascuno. La livrea unica richiama i colori della bandiera brasiliana, con elementi gialli, verdi e blu, e è progettata per imitare l'aspetto di una bandiera in movimento.

Basandosi sui dati CAD della McLaren, Amalgam ha utilizzato la stampa 3D per produrre il modello, con ogni parte fusa in resina prima di essere verniciata e assemblata. La cura dei dettagli è stata così accurata che il modello include anche un'iscrizione sulla portiera con la citazione di Ayrton Senna "Non ho idoli".

Il modello è lungo poco più di 59 cm e viene realizzato e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani. Le porte e il cofano motore sono funzionanti. La prima unità è stata consegnata alla McLaren Automotive ed esposta al Gran Premio di Monaco, mentre la numero 30 è stata riservata alla famiglia Senna.

Non è la prima volta che questo brand si cimenta in opere così dettagliate e, naturalmente, non per tutti. In passato era stato il turno del SUV Ferrari Purosangue da poco meno di 20mila euro e navigando sul sito ufficiale non è difficile trovare "modellini" (se così possiamo chiamarli) da oltre 30mila euro.