Se siete alla ricerca di un mezzo ecologico in grado di farvi percorrere buoni tratti, ad esempio da casa a lavoro, a fronte di una manutenzione minima, vi informiamo che Amazon propone il monopattino elettrico Aprilia Esrz a soli 314,90€ invece di 499,00€.

Si tratta di una delle migliori offerte di questo Black Friday per quanto concerne la mobilità elettrica che, in questi ultimi giorni così convenienti, non sembra essere stata influenzata dall’esaurimento scorte, il che significa che potreste cogliere l’occasione fino al Cyber Monday, quando questa e molte altre offerte termineranno.

Aprilia Esrz è un monopattino elettrico potente, ma non al punto da non essere a norma con le attuali regole che, ricordiamo, consistono in un motore non oltre i 500W e di una velocità massima non superiore a 20 km/h, che scende a 6 km/h nel caso delle aree pedonali. Per poter circolare c’è bisogno inoltre che il mezzo abbia le frecce direzionali, un segnalatore acustico e un doppio sistema frenante, con freni indipendenti su ciascun asse. Aprilia Esrz ha tutto questo già integrato, quindi non dovrete effettuare modifiche di alcun genere dopo l’acquisto.

Il motore brushless da 300W sarà capace di affrontare pendenze fino al 22%, mentre la batteria vi permetterà di percorrere fino a 25 Km prima di dover essere ricaricata tramite il caricabatterie incluso in confezione, che impiegherà 4 ore per consentirvi di rimettervi in viaggio e macinare altri chilometri in città in modo sostenibile per l’ambiente. Il comfort e la sicurezza durante i viaggi saranno garantiti dalle ruote da 8,5 pollici, ottimizzate chiaramente per essere efficienti sulle tipiche strade urbane. Aprilia Esrz, infine, vi permetterà di gestire e controllare le diverse modalità di guida senza la necessità di accendere il monopattino tramite l’app dedicata, che potrete usare al posto del display a LED integrato anche per controllare lo stato della batteria.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima tutti i vostri acquisti prima che termini il Black Friday Amazon. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile, oltre a non pagare le spese di spedizione sugli articoli a meno di 30€.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!