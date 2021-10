RC auto, assicurazione ora obbligatoria anche se non si usa il veicolo

Dall’Unione Europea arriva un’importante novità a tema assicurativo che non piacerà a tutti. Secondo quanto stabilito e come richiesto dalla Corte di Giustizia, l’assicurazione andrà pagata anche se non si usa il veicolo. Nessuna giustificazione quindi se la vettura si trova in un’area chiusa, privata o che non sia marciante. Saranno esenti dall’obbligo solo quei mezzi privi di targa perché radiati, cioè privi di motore o ruote, incapaci di circolare.

Ad introdurre questo obbligo, che sicuramente accenderà numerosi malumori, è l’Unione Europea con una direttiva che difficilmente sarà possibile derogare. La misura non avrà effetto immediato; i Paesi membri avranno quasi due anni di tempo per il recepimento. Attualmente il Codice della Strada italiano impone l’obbligo della copertura RC per i veicoli fermi in strada o in aree pubbliche, anche se non circolanti. Nelle aree private, come parcheggi o garage, la situazione è differente e non sussiste alcun obbligo; qui, infatti, in caso di sinistro, sarà responsabilità del proprietario pagare di tasca propria i danni.

La nuova modifica suggerita dall’Unione Europea deriva dal fatto che l’assicurazione è direttamente sul veicolo e non sulle modalità di utilizzo; per questa ragione, la copertura RC deve essere sempre attiva anche qualora il mezzo non sia in movimento. Una doccia fredda per chi, magari nei mesi invernali, decide di “bloccare” l’assicurazione della propria moto o seconda auto.

Il testo della disposizione della Corte di Giustizia dell’UE è piuttosto chiaro: