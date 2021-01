Renault 4 e Renault 5 versione elettrica: nuova strategia dell’azienda?

Un’importate novità potrebbe interessare la casa automobilistica francese Renault. Infatti, a quanto pare, due vecchie icone dell’azienda molto probabilmente torneranno sotto una veste del tutto “innovativa”. Dopo il ritorno della storica Fiat 500 in versione elettrica, anche la Renault 4 e la Renault 5 – prodotte rispettivamente dal 1961 al 1993 e dal 1972 al 1984 – potrebbero “tornare in vita”. Le due auto riuscirono ad accaparrarsi numeri e consensi veramente strabilianti, con vendite che raggiunsero gli 8 milioni di unità vendute. Ebbene, sembrerebbe che la casa della Losanga abbia intenzione di riportare alla ribalta queste due auto. L’idea, infatti – anche se ancora non confermata – potrebbe essere quella di realizzare un modello di Renault 4 e 5 in versione 100% elettrica.

Secondo le ultime voci di corridoio, Renault potrebbe far rientrare questo obiettivo in un piano di rinnovamento, che interesserà l’azienda, molto più complesso. L’intento sembra essere quello di proporre alla clientela un numero sempre maggiore di veicoli a zero emissioni. Purtroppo durante il 2020 – a causa di importanti perdite a livello economico – la casa automobilistica francese sembra aver affermato di voler risparmiare, entro i prossimi 3 anni, una cifra pari circa a 2 miliardi di euro e, purtroppo, potrebbero essere messi a rischio diversi posti di lavoro. Si tratta di un traguardo molto importante da raggiungere, soprattutto in questo difficile periodo causato dalla pandemia del COVID-19.

Dunque, tutte le nuove strategie e i piani che andranno ad apportare inevitabilmente un forte ed evidente cambiamento all’interno dell’azienda francese, verranno discusse – molto probabilmente – dal nuovo amministratore delegato della Losanga, Luca De Meo, durante la giornata del 14 gennaio prossimo. Passato e futuro potrebbero fondersi per dar vita a nuovi modelli di auto elettriche. Per il momento, la casa automobilistica Renault non si è sbilanciata sul possibile arrivo dei due iconici modelli in una nuova versione. Tuttavia, è evidente che l’azienda punterà il suo futuro sulla produzione di veicoli elettrificati, basti pensare ai tre nuovi modelli a batteria per Alpine.