Renault Twingo Z.E., scopriamo la piccola francese da città

La presentazione risale ormai a qualche mese fa, e da qualche giorno a questa parte è finalmente possibile ordinare la nuova Renault Twingo Z.E., la piccola city car francese in versione completamente elettrica.

Il progetto della nuova Twingo, che non è più recentissimo ormai, era stato realizzato con già l’idea di ospitarvi un propulsore elettrico, e finalmente Renault è riuscita a dare vita a questa idea. Grazie proprio alla piattaforma ben realizzata, l’auto risulta molto agile e scattante, perfetta per un utilizzo cittadino dove si troverà a competere con auto come Fiat 500e e Volkswagen e-up! La concorrenza è forte, ce la farà la piccola Twingo a distinguersi?

Nel video di Matteo Valenza, che vi riportiamo di seguito, ci viene raccontata la macchina nei minimi dettagli, ma noi ci soffermeremo solo su alcuni aspetti chiave che a nostro avviso possono giocare a favore della piccola Twingo: trattandosi di una city-car, tendenzialmente non adatta a lunghe traversate autostradali, Renault ha deciso di installare un pacchetto batterie di dimensioni abbastanza ridotte, solamente 22 kWh, che secondo la casa francese assicura 180 km di autonomia nel ciclo WLTP. Grazie alla frenata rigenerativa e a una guida accorta, c’è chi è già riuscito a fare 250 km in città. Un buon risultato, per un’auto che non è pensata per allontanarsi troppo dalle zone dove più comunemente si trovano le colonnine di ricarica. La ricarica varia a seconda del metodo utilizzato: dalle 13 ore e mezza per una ricarica al 100% con presa domestica monofase, fino a 63 minuti per l’80% di carica tramite una colonnina da 22kW.

Un pacchetto batterie così piccolo si traduce in un altro dato molto importante, quello del peso: la nuova Renault Twingo Z.E. pesa solo 1112 kg, il che le permette – grazie al motore elettrico da 60 kW/82cv – di fare da 0 a 50 km/h in appena 4 secondi.

I prezzi partono da 22.450 euro per l’allestimento Zen, che comprende già una buona dotazione tecnologica, e salgono fino a 24.350 euro per il modello Vibes Limited Edition.

Per scoprire come si guida, come si sta nell’abitacolo, e tutti gli altri dettagli di questa Twingo Z.E., godetevi il video di Matteo Valenza.