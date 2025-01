Monopattino elettrico: assicurazione obbligatoria? Con questo modello da 219€ resti nel budget

Negli ultimi anni, i monopattini elettrici sono diventati popolari per la mobilità urbana, grazie alla loro praticità e al basso impatto ambientale. Tuttavia, molti utenti si preoccupano dei costi aggiuntivi, in particolare dalle recenti modifiche del codice della strada, che obbligano a fare un'assicurazione obbligatoria anche su questi mezzi di trasporto. Se anche voi avete il timore che le spese aumentino troppo per la gestione del monopattino, il modello Riceel R50 potrebbe essere la soluzione ideale. Con un prezzo di soli 219€, merito di un doppio sconto su Amazon, questo monopattino elettrico permette di restare in un budget basso, potendo così pensare ai costi assicurativi senza troppi problemi.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Riceel R50, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche più apprezzate del Riceel R50 è la sua batteria ad alta capacità, che consente di percorrere fino a 30 km con una singola carica. Grazie a questa autonomia, potrete godervi il viaggio senza preoccuparvi di dover ricaricare frequentemente. Il monopattino è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h, una velocità sufficiente per affrontare comodamente gli spostamenti quotidiani in città, senza compromettere la sicurezza.

Il motore brushless da 350 Watt, posizionato sulla ruota anteriore, è un altro punto di forza del Riceel R50. Questo motore aggiornato offre una maggiore potenza e prestazioni superiori, garantendo una guida più fluida e reattiva. Che stiate affrontando pendenze leggere o percorrendo strade più trafficate, il motore del monopattino sarà in grado di supportarvi con un'accelerazione rapida e una stabilità ottimale, anche su terreni non perfettamente lisci.

Infine, il Riceel R50 è dotato di pneumatici solidi a nido d'ape da 8,5 pollici, che offrono una maggiore resistenza all'usura e un'elasticità ideale per assorbire le piccole irregolarità del terreno. La manutenzione è praticamente assente, grazie alla natura dei pneumatici solidi, che non necessitano di gonfiaggio o sostituzione frequente. Inoltre, l'app intelligente compatibile con il monopattino permette di gestire facilmente diverse funzioni, come l'accensione, il blocco, le modalità di velocità e la gestione della luce, direttamente dal proprio smartphone. Con il Riceel R50, la mobilità elettrica è davvero alla portata di tutti, anche con il nuovo codice della strada.

