Riparare un'auto elettrica costa fino al 50% in più

Un recente studio condotto da Warranty Solutions Group (WSG) ha rivelato che i costi di riparazione dei veicoli elettrici sono significativamente più alti rispetto a quelli dei veicoli a combustione interna. L'analisi dei reclami in garanzia per il periodo 2023-2024 mostra che le riparazioni delle auto elettriche costano in media dal 30% al 50% in più.

I problemi più comuni riscontrati nei veicoli elettrici riguardano guasti ai moduli di controllo della carica della batteria, ai quadri di distribuzione elettrica, alle spie di avvertimento e agli ammortizzatori. Questi dati evidenziano come la maggiore complessità tecnologica dei veicoli elettrici si traduca in costi di manutenzione più elevati per i proprietari.

La ricerca di WSG fornisce importanti indicazioni per l'industria automobilistica e i consumatori. Da un lato, i costruttori dovranno lavorare per migliorare l'affidabilità e la durata dei componenti elettrici/elettronici per ridurre i costi nel lungo periodo. Dall'altro, gli acquirenti di veicoli elettrici dovranno mettere in conto spese di manutenzione potenzialmente più alte rispetto alle auto tradizionali, almeno nella fase attuale di sviluppo della tecnologia.

Questi risultati arrivano in un momento di rapida crescita del mercato dei veicoli elettrici e potrebbero influenzare le scelte di acquisto dei consumatori, spingendo verso una maggiore attenzione ai costi totali di possesso oltre al solo prezzo d'acquisto. L'industria dovrà affrontare questa sfida per sostenere l'adozione di massa della mobilità elettrica nel lungo periodo.