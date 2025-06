La bici elettrica Duotts ​​F26 è stata creata per offrire ai ciclisti prestazioni senza pari, durata e versatilità, tutto in uno. Questa e-bike è dotata di due motori, una batteria affidabile e un telaio robusto, ideale per percorsi urbani e fuoristrada accidentati.

Approfitta del nostro codice sconto - Inserisci: TOMSHWF26

Prestazioni senza pari con doppio motore

Due potenti motori da 750 W sono integrati nella Duotts ​​F26.

Questi doppi motori garantiscono salite senza sforzo, accelerazioni rapide e prestazioni costanti e affidabili, con una potenza combinata anche su superfici difficili come ghiaia con forti pendenze.

Con una coppia di 65 Nm per motore, i potenti doppi motori della bici offrono un'elevata potenza di trazione, consentendo di superare agevolmente colline e terreni accidentati.

Ricarica: autonomia migliorata con una singola carica

Doubts F26 è alimentata da una batteria Samsung da 48 V e 20 Ah, la cui autonomia dichiarata è compresa tra 100 e 120 chilometri, estendibile fino a 120 km.

Le celle della batteria Samsung garantiscono una migliore efficienza energetica e un'affidabilità a lungo termine. Per gli spostamenti in città o per esplorare sentieri, questa maggiore autonomia riduce le pause per la ricarica e garantisce viaggi più lunghi e senza interruzioni.

Velocità controllata per sicurezza e comfort

La Duotts ​​F26 ha un limite di velocità di 25 km/h, impostato da fabbricazione, a causa delle restrizioni imposte dalla normativa UE in materia di bici elettriche.

Tuttavia, il limite di velocità può essere rimosso per consentire alla bici di raggiungere una velocità di 55 km/h, ovviamente per uso privato o fuoristrada.

Costruita per la resistenza: capacità di carico massima di 150 kg

Grazie al suo robusto telaio in lega di alluminio, la Duotts ​​F26 può trasportare un carico massimo di 150 kg. Questa caratteristica è ideale per tutti i tipi di fisicità e per coloro che desiderano trasportare attrezzatura extra sul portapacchi posteriore, poiché il telaio è costruito per resistere all'usura quotidiana e alle condizioni più difficili.

Batteria e coppia: la spina dorsale dell'efficienza

Un doppio motore con coppia di 65 Nm e una batteria ad alta capacità lavorano in perfetta sinergia. Questa combinazione garantisce efficienza energetica migliorando la capacità di affrontare le salite, l'accelerazione e riducendo lo sforzo sul sistema motore, aumentandone la durata.

Costruita per le strade vere: adatta a tutte le condizioni meteo e a tutte le superfici

La Duotts ​​F26 non è solo potenza, ma anche controllo e versatilità. Con il suo telaio robusto, gli pneumatici larghi e un sistema frenante reattivo, questa bici è affidabile sia su strade trafficate, sia nel traffico urbano, sia sui sentieri di montagna. La F26 ti mantiene stabile e in controllo, sia su strade bagnate che su sentieri rocciosi.

Caratteristiche

Doppio motore da 750 W: potenza doppia, prestazioni migliorate.

Batteria Samsung da 48 V 20 Ah: fornisce energia e sicurezza senza il rischio di scaricarsi

Grazie all'autonomia estesa, puoi percorrere fino a 120 km con una singola carica.

Grazie alla coppia elevata (65 Nm x 2), gli utenti possono godere di salite e accelerazioni più fluide.

Peso supportato: questa bici ha un telaio robusto e una capacità di carico fino a 150 kg.

Ergonomia: le misure per avere un maggior comfort sono regolabili in diversi punti, cosi da adattarsi alle diverse esigenze di guida.

Due in uno: bicicletta elettrica e monopattino elettrico

La Duotts ​​F26 non è semplicemente una bici elettrica, ma è unica nel suo genere. Rivoluziona la mobilità sostenibile in bicicletta, facilitando gli spostamenti in base all'ambiente circostante.

Ogni componente, come l'elevata coppia e l'autonomia estesa, nonché il telaio resistente, è meticolosamente realizzato per garantire comfort e precisione strutturata, rendendo la guida naturale. È il momento di provare la potenza della guida a doppio motore con uno sconto fino a 100€.

Se cerchi una bici elettrica con capacità estese senza rinunciare all'efficienza o a prestazioni bilanciate, questo è il miglior rapporto qualità-prezzo per le tue esigenze e che puoi trovare sul mercato.

