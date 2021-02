Rivian punta all’Europa per l’apertura di un nuovo stabilimento

Il produttore statunitense di veicoli elettrici Rivian ha avviato una fase di esplorazione nelle differenti località europee per costruire una nuova fabbrica. La società, sostenuta dalla casa automobilistica Ford e dal grande colosso Amazon, potrebbe partire proprio da quest’ultimo, avviando la produzione del van Rivian destinato alle consegne dell’e-commerce.

Tra le varie città europee, sembra che la società Rivian abbia puntato gli occhi su diversi paesi mettendo al vaglio anche anche altri siti al di fuori dell’Unione Europea. Come accennato, la compagnia vanta del supporto di importanti società come Amazon, Ford e Cox Automotive. Non a caso, la nota azienda di commercio elettronico fondata da Jeff Bezos è tra le più grandi sostenitrici di Rivian, tanto da aver ordinato 100.000 furgoni elettrici, alcuni già presenti sulle strade americane. A tal proposito è importante ribadire che il piano di Amazon di rendere elettrica la sua flotta di veicoli per le consegne è una delle parti più importanti del cosiddetto Climate Pledge, nell’ambito del quale l’azienda americana punta a raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero di CO2 entro il 2040. Anche la statunitense Ford ha ordinato dei veicoli a Rivian, investendo ingenti somme nella compagnia.

Alcune indiscrezioni riportate dalla statunitense Bloomberg vedrebbero dunque la Casa automobilistica americana impegnata nella ricerca di un sito nel Vecchio continente dove realizzare un nuovo impianto destinato all’assemblaggio di nuovi veicoli. La stessa azienda si sarebbe tuttavia affidata ad una società che si occupa di servizi immobiliari commerciali, ma sono al momento poche le informazioni a riguardo. Più certo sembra essere che Paesi dell’Unione, come Germania e Ungheria, e altri extra Ue, come il Regno Unito siano tra i prescelti. Secondo quanto riferito, in seguito alla produzione del furgone elettrico progettato per Amazon si dovrebbe poi seguire con l’assemblaggio dei modelli di serie come il Suv R1S e il nuovo pick-up R1T.