Rivoluzione ecologica per i trasporti di Amazon

Amazon ha annunciato l'acquisto di oltre 200 camion elettrici Mercedes-Benz eActros 600 da aggiungere alla sua flotta nel corso di quest'anno. Si tratta del più grande ordine di veicoli pesanti elettrici mai effettuato dall'azienda. I nuovi mezzi saranno impiegati per trasportare merci su lunghe distanze nel Regno Unito e in Germania, movimentando rimorchi tra i centri di distribuzione, smistamento e consegna di Amazon. Una volta pienamente operativi, si prevede che questi camion elettrici trasporteranno oltre 350 milioni di pacchi all'anno.

L'investimento di Amazon rientra in una più ampia strategia di decarbonizzazione della sua rete logistica in Europa. L'azienda sta infatti installando stazioni di ricarica da 360 kW presso i suoi siti principali, in grado di ricaricare i camion da 40 tonnellate dal 20% all'80% in poco più di un'ora. Inoltre, sta collaborando con altri stakeholder per creare punti di ricarica esterni a supporto dei tragitti più lunghi.

L'eActros 600 è il fiore all'occhiello di Mercedes-Benz Trucks nel segmento dei veicoli elettrici per lunghe distanze. Dispone di una batteria con capacità superiore a 600 kWh e un'autonomia di 500 km. La produzione di questi mezzi è recentemente iniziata nello stabilimento Mercedes-Benz di Wörth, in Germania.

Oltre ai camion elettrici, Amazon sta diversificando le modalità di consegna sostenibili in Europa, nel Regno Unito ha iniziato a utilizzare su larga scala la rete ferroviaria elettrica per il trasporto dei pacchi mentre e Londra sta implementando opzioni di consegna a piedi, con addetti che utilizzano carrelli rifornibili da furgoni nelle vicinanze. In Germania ha raddoppiato la flotta di furgoni elettrici Rivian portandola a oltre 600 unità e a Berlino le biciclette cargo elettriche hanno consegnato più di 1,5 milioni di pacchi solo lo scorso anno

Entro la fine del 2025, Amazon prevede di espandere i suoi hub di micromobilità - luoghi che supportano le consegne a piedi e in bicicletta - alle cinque città più grandi della Germania e oltre. La flotta di furgoni elettrici dell'azienda in Europa è cresciuta fino a superare le 3.000 unità e dovrebbe superare quota 10.000 entro la fine del 2025.

Gli hub di micromobilità si sono già espansi da 20 città nel 2022 a oltre 45 entro la fine del 2024, con nuove aggiunte a Belfast, Madrid, Roma e Vienna. L'ordine di camion elettrici di Amazon si allinea con il "Climate Pledge" annunciato nel 2019, con cui l'azienda si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette in tutte le sue operazioni entro il 2040. Sebbene questa iniziativa abbia ricevuto elogi, ha anche affrontato critiche e scetticismo riguardo la sua efficacia e trasparenza.