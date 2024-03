Il 70% delle auto dovrà essere elettricato entro il 2032: ci provano gli USA

Un'importante iniziativa è in arrivo negli Stati Uniti, nazione che figura tra le più inquinate a livello mondiale, con l'obiettivo di ridurre significativamente le emissioni generate dai veicoli. L'Epa, l'agenzia federale per la protezione dell'ambiente, è pronta a lanciare una nuova proposta incentrata sulla riduzione della CO2 emessa da auto in circolazione. Il piano prevede una svolta decisiva verso la mobilità alla spina, mirando a convertire oltre due terzi delle vendite automobilistiche in auto elettriche (e ibride plug-in) entro il 2032. La notizia anticipata da fonti come Politico, solleva già un ampio interesse.

L'obiettivo è aumentare l'offerta di auto elettrificate

La strategia delineata dall'Epa prevede una doppia fase: un iniziale allentamento delle regole per il periodo 2027-2030, seguito da un più stringente insieme di norme a partire dal 2031. Questo approccio sembra fornire ai produttori il tempo necessario per

Sebbene la proposta originaria dell'Epa, annunciata nell'aprile scorso, indicasse l'obiettivo di raggiungere il 60% delle vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in entro il 2030, ampliandolo al 67% entro il 2032, la reazione di alcuni costruttori fu di scetticismo, con preoccupazioni sulla fattibilità di tali target in un contesto in cui l'auto elettrica stenta ancora a diventare economicamente accessibile e ad affermarsi tra le preferenze dei consumatori. Oggi, queste nuove percentuali, rispettivamente fissate al 32% per il 2027, al 54% per il 2030 e al 68% per il 2032, sembrano delineare un compromesso più realizzabile.

La revisione degli obiettivi non solo riflette l'ambizione degli USA di posizionare veicoli elettrici al 50% delle loro vendite entro un decennio, ma si allinea anche agli sforzi politici dell'amministrazione Biden. Questa mossa potrebbe infatti servire a placare le tensioni tra le case automobilistiche e gli ambientalisti, consolidando una strategia comune in vista delle future elezioni.

Accanto a questa iniziativa emergono altre strategie complementari volte a rafforzare l'ecosistema dell'auto elettrica negli Stati Uniti. Tra queste, si evidenziano investimenti mirati alla costruzione di infrastrutture di ricarica e al rafforzamento delle partnership internazionali per lo sviluppo di batterie all'avanguardia, come dimostrano le collaborazioni in corso con la Corea del Sud.