Lo scorso weekend, sormontata dalla splendida cornice delle montagne intorno al lago di Como, Villa D’Este ha ospitato il Concorso d’Eleganza in edizione 2022, uno di quegli eventi dove è possibile ammirare dal vivo le auto più belle e rare al mondo: tra queste, quest’anno si è potuto ammirare la Rolls-Royce Boat Tail, un veicolo assolutamente unico, costruito interamente a mano, del valore stimato di 28 milioni di dollari.

Ma vi immaginate come ci si deve sentire alla guida di un’auto di questo tipo? La responsabilità nel guidarla, seppur molto lentamente, nei vialetti dei giardini di Villa d’Este dev’essere tutt’altro che piacevole, e non per niente il driver ufficiale di Rolls-Royce era supportato da colleghi nei punti più difficili. Tutto perfettamente comprensibile, considerato che la Boat Tail è lunga 5 metri e 79 centimetri ed è realizzata con pannelli di alluminio lavorati a mano e una verniciatura che ricorda il colore della madreperla, anche se varia molto in base all’illuminazione presente.

La pazzesca Rolls-Royce Boat Tail è spinta da un motore V12 da 6.75 litri di cilindrata, anche se in questo caso il motore è davvero uno degli aspetti meno in vista di quest’auto: a farla da padrone è il lusso sfrenato, che tocca il suo apice nel doppio bagagliaio posteriore che può essere lasciato aperto anche durante gli spostamenti a bassa velocità, così da mostrare a tutti il proprio kit da pic-nic.

Questo esemplare della Boat Tail è stato realizzato con degli interni particolarmente sobri e ricercati, con un sapiente mix di legno di noce chiaro e rivestimenti in pelle in color cognac, con dettagli in oro rosa.

L’esemplare mostrato a Villa d’Este è il secondo dei tre previsti per questa versione della Boat Tail, e chissà che un giorno non si riesca a raggrupparle tutte e 3, come dei Pokémon leggendari, per uno shooting fotografico senza precedenti.