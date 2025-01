Salta la coda al casello senza pagare il canone fino a metà 2025 con UnipolMove

Chi non ha mai sognato di evitare le lunghe code ai caselli autostradali, magari mentre si è in viaggio verso una meta lontana? Con UnipolMove, questo sogno diventa realtà. Grazie alla promozione Move Smart, chi sottoscrive l'abbonamento entro il 2 aprile 2025 può beneficiare di 6 mesi di canone gratuito, senza dover pagare alcun costo di attivazione. Un'opportunità imperdibile per risparmiare e semplificare i propri spostamenti su strada.

Promo Move Smart, perché approfittarne?

L'abbonamento UnipolMove non si limita al semplice telepedaggio autostradale. In effetti, il servizio offre una gamma completa di opzioni per chi desidera una mobilità più comoda e senza stress. Oltre al pagamento mensile per il servizio di telepedaggio, gli utenti hanno accesso a parcheggi convenzionati e servizi aggiuntivi di mobilità. Questo rende UnipolMove ottimale per chi si sposta spesso per lavoro o per piacere.

Una volta trascorsi i sei mesi di promozione gratuita, il costo mensile diventa particolarmente conveniente: solo 1,50€ per il primo dispositivo. Inoltre, se si decide di utilizzare un secondo dispositivo, il costo sarà di soli 1€ al mese. Un prezzo decisamente competitivo rispetto ad altre soluzioni di telepedaggio, che consente di continuare a sfruttare i benefici del servizio senza stravolgere il proprio budget.

Un altro punto di forza di UnipolMove è la semplicità nell'attivazione. L'utente può completare la sottoscrizione direttamente online, con attivazione immediata e consegna del dispositivo in Italia. Questo rende il servizio accessibile e comodo, consentendo a chiunque di iniziare a utilizzare il telepedaggio senza alcuna complicazione. Con UnipolMove, ogni viaggio diventa più veloce e semplice, senza rinunciare alla qualità dei servizi.

