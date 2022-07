Quando pensiamo al termine “veicolo elettrico” generalmente immaginiamo un’auto elettrica, o una Tesla, e raramente colleghiamo tutto ai dispositivi di micromobilità come e-bike e monopattini elettrici. Un nuovo studio tedesco di Deloitte mostra che in realtà sono le biciclette elettriche a guidare il passaggio al trasporto elettrico.

Lo studio è stato condotto da Deloitte, dove 1.008 intervistati hanno fornito feedback sull’utilizzo o meno del trasporto elettrico e, in caso affermativo, quale tipo. La maggior parte degli intervistati ha precisato che il veicolo elettrico più utilizzato è la e-bike (18%), seguita dalle auto elettriche (7%), scooter elettrici (7%), moto elettriche (3%) e monopattini elettrici (1%).

Per determinare il grado di interesse, o attrazione, di ogni forma di veicolo elettrico, lo studio ha domandato agli intervistati di valutare ogni singolo veicolo in una scala da 1 a 4, dove il valore massimo rappresenta “molto attraente”. Ancora una volta, le biciclette elettriche sono risultate in testa; le e-bike hanno ottenuto una classifica media di 2,7, battendo auto elettriche (2,6), scooter elettrici (2,2), ciclomotori elettrici (2,2), motociclette elettriche (2,2) e monopattini elettrici (1,9).

Lo studio è stato approfondito ulteriormente per determinare le ragioni dietro alla scelta e, secondo quanto riportato, le e-bike rappresentano praticabilità (62%), un’alternativa ad altri veicoli (46%), la sostenibilità (41%) e il divertimento (37%).

Le e-bike rappresentano una valida alternativa alle quattro ruote e in alcuni Paesi hanno superato i volumi di vendita delle auto elettriche, con una crescita continua destinata a raggiungere nuove vette. Integrando tutti i vantaggi di una normale bicicletta e i benefici del sistema elettrico, le biciclette elettriche sono un vero toccasana per chi si sposta nella giungla urbana e non vuole restare imbottigliato nel traffico; inoltre, a differenza delle moto elettriche, possono circolare sulle piste ciclabili e accedere ad aree spesso vietate. Infine i modelli, come accennato nelle nostre guide, esistono in commercio un numero infinito di modelli, versioni e tipologie; compatta, leggera, ruote larghe, ruote piccole..ne esistono per tutti i gusti.