Tesla ha una reputazione non eccezionale quando si tratta di qualità costruttiva dei suoi veicoli, con continue lamentele in rete legate alla carrozzeria, agli errori di verniciatura e ai pannelli di plastica che tintinnano all’interno e a molto altro. Sebbene il produttore americano di veicoli elettrici abbia fatto progressi in questo senso negli ultimi anni, il problema segnalato ieri su Twitter dipinge un quadro spaventoso, soprattutto perché non è la prima volta che accade.

L’utente di Twitter @preneh24 ha pubblicato alcune immagini relative ad una nuovissima Model Y appena acquistata alla quale, però, si è staccato il volante mentre era alla guida in autostrada. Un avvenimento veramente più unico che raro, soprattutto se consideriamo che l’auto era stata ritirata appena 6 giorni prima dal concessionario. Fortunatamente, non c’era molto traffico e il neo-acquirente è riuscito a fermarsi in totale sicurezza.

In quest’ultimo evento, l’utente @preneh24 afferma di aver perso la fiducia in Tesla e di volere un rimborso completo per l’auto, il che è comprensibile, considerato che Tesla Service ha inizialmente addebitato oltre 100 dollari di fattura per la riparazione del volante stesso. Strano, vero?

Tesla è sicuramente il brand più chiacchierato nell’ultimo periodo, ma è l’unico a riscontrare difetti di questa natura? Assolutamente no, anche se sembra che i proprietari di Tesla siano molto precisi nel dichiarare i problemi rilevati sulle proprie auto. Tantissimi altri marchi hanno emesso richiami per risolvere i problemi più vari delle proprie vetture e anche Hyundai e Ford sono state accusate, in passato, di non aver accuratamente fissato il volante in qualche occasione.

La domanda che si viene più spontanea ora è un’altra: senza il volante collegato, è comunque possibile avviare FSD? Come rileva e gestisce il computer di bordo di Tesla un possibile problema di questo tipo? Continua la marcia non curante oppure identifica la situazione e arresta la macchina nel primo luogo a disposizione? Siamo sicuri che verranno aperte ulteriori indagini in merito e solo il tempo saprà darci le giuste risposte.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv — Prerak (@preneh24) January 30, 2023