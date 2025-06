La Skoda Kodiaq si rinnova completamente con la sua seconda generazione, evolvendo la formula di successo che l'ha resa uno dei SUV più apprezzati per spazio e praticità. La grande novità è rappresentata dalla versione iV, la variante ibrida plug-in (il consiglio è di avere una wallbox a casa), che promette di ridefinire gli standard della categoria grazie a un'autonomia in modalità puramente elettrica eccezionalmente estesa.

Più matura nel design, arricchita tecnologicamente e ancora più attenta alla sostenibilità e all'efficienza, la nuova Kodiaq iV si propone come la soluzione ideale per le famiglie moderne che cercano un veicolo spazioso a cinque posti capace di affrontare la quotidianità a zero emissioni locali, senza rinunciare alla versatilità per i lunghi viaggi.

Cosa mi piace

Il punto di forza più eclatante della nuova Skoda Kodiaq iV è senza dubbio la sua notevole autonomia in modalità elettrica. Grazie a una batteria da ben 25,7 kWh, un valore quasi da auto elettrica pura, la casa ceca dichiara la possibilità di percorrere oltre 100 chilometri con una singola carica. Questo trasforma la Kodiaq iV in un veicolo capace di gestire la stragrande maggioranza degli spostamenti quotidiani senza consumare una goccia di benzina.

Altro aspetto fondamentale è la ricarica: oltre alla corrente alternata fino a 11 kW, supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, una rarità tra le plug-in che permette di recuperare gran parte dell'autonomia in tempi brevi (circa 25 minuti per passare dal 10% all'80%).

Fedele alla tradizione Skoda, lo spazio a bordo è generosissimo. La versione iV è disponibile unicamente a cinque posti per via dell'ingombro della batteria, ma questo si traduce in un vano di carico da record per la categoria PHEV, con ben 745 litri di capacità. Non mancano le classiche soluzioni "Simply Clever" che migliorano la vita a bordo.

L'abitacolo è stato completamente ridisegnato, con un'impostazione più moderna e tecnologica: spiccano il grande display centrale dell'infotainment da 13 pollici, il digital cockpit da 10,25 pollici e gli innovativi "Smart Dials", manopole fisiche con display integrati che offrono un eccellente compromesso tra comandi digitali e tattili. La qualità dei materiali e degli assemblaggi è elevata, con un occhio di riguardo per la sostenibilità. Il comfort di marcia è eccellente, grazie a un'ottima insonorizzazione e a sospensioni che assorbono bene le asperità.

Come va

Al volante, la Skoda Kodiaq iV si dimostra una compagna di viaggio estremamente confortevole e rilassante. Il sistema ibrido plug-in, composto da un motore turbo benzina 1.5 TSI abbinato a un'unità elettrica e a un cambio DSG a 6 rapporti, eroga una potenza complessiva di 204 CV. La spinta è fluida e progressiva, e la vettura privilegia la marcia in modalità elettrica finché la carica della batteria lo consente, garantendo silenziosità e un'esperienza di guida ovattata.

Le prestazioni sono adeguate alla stazza del veicolo, sufficienti per muoversi con disinvoltura nel traffico e affrontare sorpassi in sicurezza, sebbene la vocazione principale non sia la sportività. La gestione dell'energia è intelligente, e l'ampia autonomia elettrica permette di abbattere drasticamente i consumi di carburante nell'uso quotidiano; durante la mia prova con batteria carica, ho superato i 30 km/litro percorrendo circa 600 km in modalità ibrida.

Anche a batteria scarica, il 1.5 TSI si dimostra relativamente parco per un SUV di queste dimensioni. Nonostante la mole e il peso, la Kodiaq iV si lascia guidare con facilità, grazie anche a una buona visibilità e a numerosi sistemi di assistenza alla guida. Per chi desidera un comfort ancora superiore, è disponibile il sistema di controllo adattivo dell'assetto DCC Pro.

Cosa non mi piace

Il peso considerevole dovuto alla grande batteria, se da un lato garantisce un'eccellente autonomia elettrica, dall'altro influisce inevitabilmente sull'agilità della vettura, soprattutto nei percorsi più tortuosi, dove la Kodiaq iV non può nascondere la sua massa. Una delle differenze principali rispetto alle versioni termiche è la disponibilità della configurazione esclusivamente a cinque posti per la variante iV plug-in.

Questa scelta, dettata dalla necessità di alloggiare il pacco batterie, potrebbe deludere chi necessita tassativamente dei sette posti, tradizionalmente un punto di forza del Kodiaq. Il prezzo rappresenta un altro fattore da considerare: la tecnologia plug-in con una batteria così capiente e la dotazione tecnologica avanzata comportano un costo d'acquisto superiore rispetto alle motorizzazioni tradizionali e alla precedente generazione.

Il prezzo di partenza per la Kodiaq iV Selection di 49.400 euro, cifra che può salire ulteriormente con gli allestimenti più ricchi e gli optional. Infine, per sfruttare appieno i vantaggi di questa tecnologia, è fondamentale poter ricaricare l'auto regolarmente; in caso contrario, ci si troverebbe a trasportare il peso aggiuntivo del sistema ibrido senza goderne appieno i benefici in termini di consumi ed emissioni.

Chi dovrebbe acquistarla

La nuova Skoda Kodiaq iV è la scelta ideale per le famiglie che cercano un SUV a cinque posti estremamente spazioso, confortevole, tecnologicamente avanzato e, soprattutto, con un'autonomia in modalità elettrica che permette di coprire la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza utilizzare il motore termico. È perfetta per chi ha la possibilità di ricaricare a casa o al lavoro e vuole massimizzare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale, pur mantenendo la flessibilità di un motore a benzina per i viaggi più lunghi.

Si rivolge a chi apprezza le soluzioni intelligenti, la qualità costruttiva e un elevato livello di sicurezza, ed è disposto a un investimento iniziale più importante per beneficiare di costi di gestione inferiori nel lungo periodo, grazie al pieno sfruttamento della propulsione elettrica.