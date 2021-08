Solectrac, al via le vendite del nuovo trattore e70N in USA

Il costruttore Solectrac dà il via alle vendite del suo nuovo trattore elettrico e70N in Usa. Prime consegne previste per la primavera 2022 anche se per il momento l’azienda non ha fatto riferimento al mercato europeo.

Sostituire mezzi agricoli diesel con modelli a emissioni zero è infatti inevitabile per contribuire alla riduzione dell’inquinamento. Non a caso, i primi esemplari sono stati affidati a tre fattorie nella California del Nord come parte del programma “Funding Agriculture Replacement Measures for Emission Reductions” portato avanti dal Bay Area Quality Management District.

L’e70 è un altro innovativo trattore elettrico prodotto da Solectrac, stavolta pensato per l’agricoltura industriale e i lavori nei vigneti. Questa categoria di trattori elettrici a zero emissioni ha grande successo tra gli agricoltori siccome diversi contadini vogliono inquinare meno sia dal punto di vista delle emissioni sia dal punto di vista acustico, senza però rinunciare a veicoli potenti e facilmente manovrabili, ha dichiarato Mani Iyer, CEO di Solectrac.

Nello specifico, il trattore eroga una potenza massima di 70 CV mentre quella trasmessa alla presa di forza (PTO) arriva a 50 CV. A contraddistinguere il nuovo veicolo è anche l’autonomia che arriva fino a 8 ore con una carica completa, grazie all’implementazione di una batteria da 60 kWh che può essere ulteriormente incrementare aggiungendo una seconda batteria da 60 kWh. Per quanto riguarda la ricarica, quest’ultima può essere completata in un massimo di 10 ore con impianto da 220 V ed in circa 6 con un caricatore a energia solare da 8 kW. Nel dettaglio, la batteria promette di mantenere un’efficienza superiore all’80% per 3.000 cicli di ricarica.

Questo e70, col suo pacco batteria di riserva, è pensato proprio per questi clienti. Questo nuovo modello permetterà così a Solectrac di competere con gli altri trattori designati per mansioni di medio-alta intensità sia nell’ambito dell’agricoltura che in quello del commercio, ha aggiunto Mani Iyer, CEO di Solectrac.

Il prezzo? Per l’acquisto dell’e70 sono richiesti 74.999 dollari, a cui andranno aggiunti 18.000 dollari per la batteria di riserva.