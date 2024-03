[Sondaggio] Se la batteria di un'auto elettrica durasse di più, sareste più favorevoli all'acquisto?

Le auto elettriche faticano ad affermarsi per una serie di motivazioni tra cui il prezzo, ancora elevato in alcuni segmenti, l'autonomia e la garanzia di utilizzo nel corso degli anni. La batteria dell'auto elettrica è, sostanzialmente, il cuore pulsante ovvero quel "dispositivo" che permette di fornire costantemente energia alla macchina; oltre ad essere un elemento strutturale e di enormi dimensioni, è anche uno dei componenti più costosi e discusso negli ultimi anni.

I produttori di auto elettriche sono pienamente consapevoli che i potenziali acquirenti potrebbero essere scoraggiati dal rischio di un guasto precoce della batteria. In realtà, se gestita correttamente, la batteria di un'auto elettrica moderna probabilmente durerà per tutta la vita dell'auto stessa. Forse proprio per questo motivo, le case automobilistiche offrono una garanzia molto estesa sui pacchi batteria.

La garanzia delle batterie non spaventa i produttori

La maggior parte delle garanzie per il veicolo sono di 4 anni o 80.000 km, a seconda di quale venga raggiunto prima. La garanzia della batteria, invece, è generalmente più lunga. Ad esempio, Audi, BMW, Jaguar, Nissan e Renault offrono una copertura dio 160.000 km.

Per il produttore americano di punta, Tesla, la garanzia sulle batterie è sempre di 8 anni o un intervallo compreso tra 160.000 e 240.000 km a seconda del modello preso in considerazione. Questi valori non solo garantiscono un utilizzo duraturo, ma sono da considerare in relazione alla percentuale di batteria utilizzabile; Tesla, proprio in merito a questo aspetto, riporta "con almeno il 70% di conservazione della capacità della batteria oltre il periodo di garanzia". Nessun produttore prevede quindi un azzeramento della batteria superato il periodo di garanzia, ma più facilmente una riduzione di quella che può essere la capacità.

Nonostante questo aspetto, ci sono ancora molte persone che temono di dover sostituire la batteria dopo solo alcuni anni e dover far fronte a spese davvero poco invitanti. Sostituire una batteria fuori garanzia è estremamente caro, lo sappiamo, ma è una prassi che raramente accade e può essere paragonata alla sostituzione di un motore o di componenti estremamente costosi all'interno di un sistema endotermico.

Fortunatamente, però, la tecnologia continua ad avanzare nel segmento e di recente NIO e CATL hanno annunciato di essere vicini allo sviluppo di una batteria capace di durare anche 12 anni (con convervazione residua del 80%). Sebbene il valore possa sembrare elevato, i due brand puntano a raggiungere i 15 anni di durata con tassi di conservazione ugualmente elevati.

La domanda quindi sorge spontanea: se esistessero già elettriche "economiche", sareste più disposti ad acquistare un'auto elettrica con batteria garantita per 15 anni*? Il limite temporale è importante, soprattutto considerando che la vita media del parco circolante italiano si attesta sui 12 anni, quindi un valore inferiore a quello della batteria.

*con almeno 80% di conservazione della capacità della batteria oltre il periodo di garanzia