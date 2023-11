Sono appassionato di auto, ecco cosa vorrei per Natale

Gli amanti delle auto sono per natura molto meticolosi ed esigenti riguardo alle proprie preferenze; quindi, fare regali a tema e appropriati, che sia per un compleanno, una vacanza o un'occasione speciale come Natale, può rappresentare una sfida. Lo so per esperienza personale, in quanto faccio parte di quel gruppo di persone e indovinare il desiderio è sempre molto difficile. Se non si possiede la conoscenza o i mezzi finanziari per regalare pezzi rari e costosi o componenti specifici, esistono comunque numerosi regali interessanti e utili che ogni appassionato di automobili saprà apprezzare. In questa guida verranno raccolti tutti i regali “non tech” legati al settore delle auto; per i dispositivi, adattatori e tutto quello che contiene un circuito stampato verrà realizzata una seconda guida ad hoc.

I migliori regali di Natale 2023

Ma-Fra Super Dryer

Prendersi cura della propria auto è un elemento importante per ogni appassionato o “maniaco” che si rispetti, soprattutto quando ci si trova a doverla lavare e asciugare. Il panno Ma-Fra Super Dryer, come suggerisce il nome, è un panno in microfibra con un alto grado di assorbimento e resistenza capace di asciugare perfettamente l’auto in pochissime passate senza creare aloni o swirl. Il formato XL da 60x80 centimetri è sufficiente per asciugare una macchina di medie dimensioni.

Ma-Fra Decaflash Spray

Quante volte vi è capitato di parcheggiare sotto a degli alberi e trovare la resina sui vetri o sulla carrozzeria? Una situazione spiacevole che, nella maggior parte dei casi, non si può risolvere con una semplice lavata. Ma-Fra Decaflash Spray permette di rimuovere tutte le tracce senza lasciare residui o incrostazioni. Se sei un appassionato di auto o ne conosci uno, questo spray è sempre da tenere in casa per ogni evenienza.

Pennelli detailing cruscotti

Analogamente al panno in microfibra e alla soluzione per rimuovere la resina, i pennelli sono un vero e proprio must per chi fa detailing nel proprio garage. Certo, il valore contenuto potrebbe rappresentare più un pensiero che altro, ma l’ideale è abbinarli ad un panno in microfibra per interni o a un detergente da miscelare e utilizzare all’occorrenza. Il pacchetto include cinque pennelli di diverse dimensioni così da soddisfare le proprie esigenze; le setole sono mordibe, delicate e non contengono parti dure che potrebbero rovinare le zone più sensibili della macchina e del suo abitacolo.

Cars & Curves : Volume 2

Stefan Bogner ha realizzato una serie di libri dedicati agli appassionati di auto, dal famoso Porsche Unseen (dove racconta dei principali prototipi di casa Porsche) alle collane Tracks e Curves (dedicate a chi vuole conoscere la storia delle vetture sono un altro punto di vista). Cars & Curves: Volume 2 è l’ultima creazione disponibile su Amazon e raccoglie una squisita selezione dei migliori e più rari modelli Porsche e li segue attraverso terreni maestosi in giro per il mondo. Le foto ricche di azione, spesso scattate da elicotteri, sono accompagnate da testi scritti che rendono tutto ancora più affascinante. Il libro è disponibile in doppia lingua, inglese e tedesco.

Lamborghini

La storia di Lamborghini è sempre interessante e regalare a Natale un libro interamente dedicato e soprattutto aggiornato ai più recenti modelli può essere una buona idea, magari da leggere prima di recarsi al Museo di Sant’Agata Bolognese. Più in dettaglio, il racconto evidenzia la storia del marchio, le caratteristiche e le prestazioni che rendono ogni auto così unica nel suo genere. Con questo libro di 256 pagine non è difficile scoprire tutti i segreti dietro a prestigioso marchio del Toro.

LEGO Creator Porsche 911

Costruire un soggetto a due o più ruote è sicuramente un regalo molto azzeccato; il catalogo LEGO offre diverse opportunità interessanti come questa Porsche 911 del set Creator oppure i modellini Technic più specializzati, precisi ma anche più costosi. La scelta è ampia e ci son modelli in tutte le scale, difficoltà e gusti; basta solo scegliere quello giusto!

Victorinox Rescue Tool

Avere in macchina un utensile multi-uso è, per quanto mi riguarda, un must-have che può risolvere situazioni anche complicate. Questo prodotto di Victorinox, azienda leader nella costruzione di multi-tool, offre 15 pratici strumenti in un pacchetto di appena 160 grammi. La qualità è altissima e la sua colorazione fluo brilla anche al buio.

