Sorpresa: Mercedes sviluppa un nuovo motore V8

Nel panorama automobilistico mondiale, la transizione verso l'elettrico sta subendo un rallentamento significativo, con i grandi marchi che rivedono le proprie strategie in risposta a vendite di veicoli elettrici meno entusiasmanti del previsto. Mercedes-Benz ha recentemente annunciato una svolta inaspettata: secondo quanto riportato da Bloomberg, la casa di Stoccarda sta sviluppando un nuovo motore a combustione V8, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza riguardo l'abbandono di questa tecnologia. La decisione segna un ripensamento strategico che riflette le difficoltà del mercato dell'auto elettrica e la necessità di mantenere competitività nel segmento delle auto ad alte prestazioni.

La divisione AMG di Mercedes, specializzata in veicoli ad alte prestazioni, è tornata sui propri passi decidendo di investire nello sviluppo di un nuovo propulsore V8. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla precedente strategia che prevedeva lo stop allo sviluppo di motori alimentati da combustibili fossili. Il nuovo propulsore non sarà però completamente tradizionale: verrà infatti affiancato da una piccola batteria e da un motore elettrico per fornire potenza supplementare, in quello che tecnicamente viene definito sistema mild hybrid.

La casa tedesca ha descritto questa iniziativa come una "evoluzione strategica", una definizione che cerca di conciliare l'apparente contraddizione con i precedenti annunci sulla transizione ecologica. L'abbandono del V8 nella gamma entry-level di AMG aveva infatti comportato una perdita di quote di mercato a favore della divisione M di BMW, diretta concorrente nel segmento delle auto sportive di lusso.

Mercedes non è l'unica casa automobilistica a fare marcia indietro sulle proprie ambizioni elettriche. Anche Porsche ha recentemente annunciato un cambiamento di rotta, prevedendo un impatto finanziario di circa 800 milioni di euro quest'anno legato all'aggiunta di più modelli a combustione e ibridi plug-in nel proprio listino, in risposta alle vendite deludenti dei modelli completamente elettrici.

La soluzione mild hybrid scelta per il nuovo V8 rappresenta un compromesso tecnologico interessante: permette di mantenere le caratteristiche sonore e prestazionali che i clienti AMG apprezzano, aggiungendo al contempo i vantaggi in termini di efficienza e prestazioni istantanee offerti dall'elettrificazione parziale. Questo approccio consente inoltre di rispettare le sempre più stringenti normative sulle emissioni dell'Unione Europea, garantendo la conformità normativa senza rinunciare al carattere distintivo dei modelli ad alte prestazioni.

Il settore automobilistico di lusso sembra così orientarsi verso un periodo di transizione estesa, in cui le tecnologie tradizionali ed elettriche coesisteranno più a lungo di quanto inizialmente previsto. Per marchi come Mercedes, con una forte identità legata anche al suono e alle sensazioni dei propri motori, questa fase ibrida potrebbe protrarsi significativamente, accompagnando gradualmente i clienti più affezionati verso un futuro completamente elettrico che appare ora più distante.