SsangYong Korando, al via i test su strada con guida autonoma di livello 3

SsangYong giunge alla guida autonoma di livello 3. Ad annunciarlo è la stessa casa automobilistica coreana, ufficializzando l’inizio dei test con conseguente circolazione dei suoi veicoli sulle strade coreane già dal mese in corso.

Quante volte avremo sentito parlare di auto che si guidano da sole? Non a caso, è uno degli argomenti più in voga nell’ambito della ricerca e dello sviluppo della mobilità del futuro. Sono tantissime infatti le case automobilistiche che stanno sperimentando da alcuni anni le proprie tecnologie inedite.

Guida autonoma di livello 3

Le auto a guida autonoma sono in grado di “esplorare” l’ambiente circostante grazie all’implementazione di inediti strumenti quali radar e GPS, mentre al contempo avanzati sistemi di controllo interpretano le informazioni ricevute, individuando percorsi appropriati ed eventuali ostacoli. Con la tecnologia di livello 3 la guida inizia a diventare realmente autonoma, anche se il guidatore continuerà ad essere il responsabile del veicolo, e dunque obbligato ad intervenire in caso di eventuali problemi di guida o malfunzionamenti del sistema. Tale tecnologia permette difatti alla vettura di avere il controllo – in modo autonomo – per la maggior parte del tempo e in diverse situazioni di guida, su strada ed autostrada.

Grazie al passo avanti tecnologico della casa automobilistica Ssangyong, il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato il primo test su strada del Suv Korando a guida autonoma.

Inevitabilmente, l’imminente inizio dei test su strada conferma l’obiettivo preposto dalla società coreana verso una produzione di serie di vetture a guida autonoma. Non a caso, la SsangYong sta portando avanti un lungo lavoro di ricerca e sviluppo relativo alle nuove tecnologie, e il via ai test non può che rappresentare i risultati positivi conseguenti agli investimenti.

Il Korando dotato di guida autonoma può cambiare corsia, mantenere la posizione, la distanza e la velocità dal veicolo che precede e circolare entro un certo limite di velocità, utilizzando una mappa stradale in HD ad alta precisione, con informazioni dettagliate, spiegano alla SsangYong.

Un sistema che garantisce dunque una perfetta stabilità di guida. Tuttavia, il Suv sarà in grado di esaminare le condizioni del traffico in prossimità dello stesso veicolo; in tal caso, eventuali rilevamenti di rischio presenti in angoli ciechi saranno segnalati tramite apposito avviso, così che si possa proseguire in totale sicurezza.