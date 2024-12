Stellantis ferma la produzione anche a Rüsselsheim

La produzione di Stellantis a Rüsselsheim è stata completamente sospesa questa settimana per le Opel Astra e DS 4. Un portavoce ha confermato la notizia ad alcune testate tedesche, citando problemi di domanda come causa principale. La situazione si aggiunge alle difficoltà già riscontrate negli stabilimenti italiani del gruppo. Per la settimana del 9 dicembre, è previsto un solo turno di produzione. Stellantis ha avviato consultazioni con il consiglio di fabbrica per estendere questa riduzione fino a fine gennaio, coinvolgendo 1.600 lavoratori.

Di fronte a questa situazione, il consiglio di fabbrica ha richiesto l'assegnazione di un nuovo modello allo stabilimento di Rüsselsheim, con l'obiettivo di migliorarne il tasso di utilizzo e garantire una maggiore stabilità produttiva. Lo stabilimento di Rüsselsheim ha visto nascere modelli iconici come la Kadett, l'Ascona e, più recentemente, l'Astra. Questi veicoli hanno contribuito a definire l'immagine di Opel come produttore di auto affidabili e accessibili per il mercato di massa.

Nel corso degli anni, lo stabilimento di Rüsselsheim ha dovuto adattarsi a numerose sfide, tra cui cambiamenti di proprietà, crisi economiche e l'evoluzione delle preferenze dei consumatori. La recente integrazione di Opel in Stellantis rappresenta l'ultimo capitolo di questa lunga storia, portando nuove opportunità ma anche nuove sfide per questo storico sito produttivo.

La richiesta di un nuovo modello per lo stabilimento riflette la continua necessità di adattamento e innovazione nell'industria automobilistica, un settore in rapida evoluzione dove la flessibilità e la capacità di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato sono fondamentali per il successo.