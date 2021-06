Stellantis presente al Milano Monza Motor Show

Il colosso Automotive italo-francese ha deciso di presentarsi presso il principale evento motoristico italiano di presentazioni delle auto. Anni fa, i più veterani del mondo Automotive si ricorderanno benissimo, c’era il famoso Motorshow di Bologna. Quest’ultimo è entrato in problematiche economiche e fu spostato nel capoluogo lombardo.

Attualmente è stato ribattezzato MIMO ovvero Milano-Monza Motorshow. È la prima volta che i brand che rientrano dentro il cappello del maxi gruppo italo-francese si presentano dal 10 al 13 giugno sotto le effigie uniche del nuovo brand Stellantis.

Gli appassionati potranno vedere sulle pedane posizionate in piazza del Duomo e al Castello Sforzesco, tutta una serie di modelli veramente eccezionali compresi quelli ibridi.

L’inaugurazione dell’evento verrà effettuata tramite la presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala sempre in Duomo. Per tutti gli appassionati, l’evento più spettacolare sarà sicuramente alle ore 18 del 10 giugno per la Premiere Parad che coinvolgerà tutte le novità del gruppo Stellantis.

L’evento è stato ribattezzato Milano Monza, in quanto l’autodromo di Monza è stato coinvolto attivamente. Le vetture infatti il giorno seguente, ovvero il 11 giugno, raggiungeranno l’autodromo e sarà l’occasione anche per mostrare al pubblico la nuova 500 targata LeasysGo!, ovvero il car sharing sostenibile.

Sono 4 giorni quindi densi di appuntamenti che permetteranno alle persone di toccare con mano e di vedere le ultime novità del mondo Stellantis.

Esistono infatti delle proposte di mobilità esclusive e sostenibili che sono davvero interessanti.

Per dovere di cronaca ricordiamo che l’evento non è unicamente legato al mondo Stellantis, ma contempla ben 60 case automobilistiche e motociclistiche. Per tutti coloro che andranno a visitare l’evento, in piazza Duomo sarà possibile ammirare le nuove Fiat 500, la nuovissima ultima prestazionale Alfa Romeo Giulia GTAm, il maxi SUV ibrido Jeep Wrangler 4xe, la nuova berlina coupé totalmente elettrica Citroen e-C4, senza dimenticare la versione elettrica del Opel Mokka e la DS 9 e-Tense.

Nell’area del Castello Sforzesco, quindi a pochi passi dal Duomo, verranno invece presentate le Citroen AMI, la nuova 500 3+1, la Peugeot e-2008 e la DS 3 crossback e-tense.

Come vediamo c’è un’abbondante possibilità di ammirare delle splendide novità del mondo Automotive made in Italy e anche realizzato dal gruppo francese PSA. Non mancherà neanche la nuova 308 che è stata recentemente modificata ed è rappresentata anche con il nuovo logo del Brand Peugeot. La vettura, che ha fatto la storia del mondo automotive, verrà presentata in questa occasione in una versione ibrida veramente interessante e veramente intrigante anche in termine di colorazione. Sono presenti infatti diverse foto on-line della vettura con un verde acceso veramente bellissimo.

Appuntamento quindi per 4 giorni di motori nel cuore di Milano e a Monza per rimanere ancora una volta affascinanti dello stile inconfondibile made in Italy e della sapiente arte realizzativa automotive francese.