Con i nuovi OS di BMW si può giocare e vedere film in streaming

Le auto di ultima generazione sono veri e propri computer su quattro ruote, connessi costantemente grazie alle reti 4G/5G e gestibili attraverso sofisticati chip e software. Nel mercato premium, come nel caso delle auto BMW, l'integrazione di chip e software assume un ruolo cruciale.

L'evoluzione tecnologica delle auto BMW si manifesta anche attraverso l'introduzione di videogiochi e piattaforme di streaming. I nuovi OS 8.5 e 9 presentano un'app innovativa chiamata AirConsole, progettata per offrire giochi leggeri e divertenti, accessibili attraverso il proprio smartphone senza la necessità di un controller esterno. Questa applicazione, tuttavia, è utilizzabile solamente quando il veicolo è fermo, magari in carica, per evitare distrazioni durante la guida.

Con gli OS BMW 8.5 e 9, l'aggiornamento costante via internet (OTA) assicura che le auto si evolvano nel tempo, introducendo nuove funzionalità, correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Le funzionalità di streaming sono anch'esse parte integrante dell'offerta di intrattenimento, con servizi come TiVo e l'app per la visione della Bundesliga. TiVo, sviluppato in collaborazione con Xperi, offre una vasta gamma di canali tematici, arricchendo ulteriormente l'esperienza a bordo.

Per i fortunati passeggeri di una Serie 7, la tecnologia raggiunge nuove vette con lo schermo BMW Theatre Screen, un cinema in auto presentato in anteprima al CES 2022. Questo pannello ultra-wide da 31.3 pollici, con risoluzione fino a 8K, è dotato di Amazon Fire TV, che consente l'accesso a piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, RaiPlay e altro ancora. Il display si adatta automaticamente al formato del contenuto, offrendo un'esperienza cinematografica su misura.

Infine, un un'inedita collaborazione con il mondo dei videogiochi, BMW e Fortnite hanno creato Hypnopolis, un'isola giocabile all'interno del gioco, presentando la nuova BMW iX2 ai videogiocatori. Questa iniziativa offre agli appassionati la possibilità di vivere un'esperienza unica, accedendo a Hypnopolis con il codice 3541-0917-2429.