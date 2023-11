SUPER sconto su questo utilissimo caricatore per auto! (-35%)

Se la vostra auto è sprovvista di una porta USB per ricaricare lo smartphone durante i viaggi, allora ecco una delle offerte del Black Friday di Amazon più interessanti per voi. Il caricatore d'auto UGREEN da 130W, dotato di 3 porte USB C e USB A, viene offerto con uno sconto del 35%, permettendovi di acquistarlo a soli 27.94€.

UGREEN 130W, chi dovrebbe acqustarlo?

Questo caricabatterie per auto è un accessorio ideale per chi spende molto tempo in auto e necessita di un dispositivo di ricarica efficiente e rapido per i suoi dispositivi elettronici. È consigliato per chi possiede vari dispositivi, tra cui iPhone, Galaxy, MacBook, o iPad, inclusi i modelli più recenti come iPhone 15 e Galaxy S23. Grazie alla sua compatibilità universale, offre un grande vantaggio per i pendolari o le famiglie numerose in viaggio che necessitano di mantenere carichi contemporaneamente diversi dispositivi.

Potente, compatto e sicuro, dispone di una potenza massima di 130W e tre porte (una USB-A e due USB-C). È inoltre equipaggiato con un chip intelligente per proteggere i dispositivi da surriscaldamento, cortocircuito, sovratensione e sovracorrente, garantendo al contempo la sicurezza dell'utente e dei suoi dispositivi.

Insomma, un'offerta da cogliere al volo per chi necessita di un dispositivo di ricarica veloce e sicuro in auto. A soli 27,94€, tra i prezzi più bassi mai fatti registrare da Amazon per questo prodotto, il suo rapporto qualità-prezzo è ottimo, pertanto vi consigliamo di non perdete questa opportunità di trasformare il vostro veicolo in una sorta di ufficio mobile efficiente.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

