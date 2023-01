In maniera piuttosto sorprendente, hanno iniziato a circolare in rete le immagini tecniche dei brevetti della prossima supercar Lamborghini. Il merito (o la colpa, dipende dai punti di vista) è del sito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) che ha registrato il brevetto, curiosamente depositato nella Repubblica della Macedonia del Nord. C’è da immaginare che non fosse nelle intenzioni della casa automobilistica che la immagini circolassero in rete, ma visto che ci sono, guardiamole e cerchiamo di scoprire i segreti della prossima fuoriserie.

Le immagini, come c’era da aspettarsi, non sono di alta qualità, ma consentono di farsi un’idea abbastanza buona di come dovrebbe apparire la nuova Lamborghini, che verrà ufficialmente presentata a marzo. Pare condividere vari spunti stilistici coi precedenti modelli in edizione limitata basati su Aventador, come la Sian e la Centenario.

Si fanno decisamente notare le imponenti prese d’aria laterali per raffreddare il motore a 12 cilindri. L’immagine vista dall’alto è particolarmente suggestiva, perché mostra il V12 alloggiato nel vano motore direttamente dietro il guidatore e il passeggero. I gruppi ottici, sia anteriori che posteriori continuano con lo stile LED a forma di Y rovesciata che abbiamo visto su altre Lambo più recenti.

Sappiamo già che l’erede della Aventador sarà una ibrida plug-in e con grande probabilità sfrutterà la tecnologia dei supercondensatori sviluppata in collaborazione col MIT, e già presente nella Sian. C’è da aspettarsi una potenza totale che possa superare i 769 CV della Aventador Ultimae.

Dalle immagini notiamo linee spigolose, e un doppio scarico alto, in linea con i fari posteriori. Non siamo stati così fortunati da avere anche disegni tecnici degli interni, di cui ipotizziamo la presenza di un quadro digitale, in linea con la natura ibrida della supercar. La data della presentazione si avvicina sempre di più, e ci auguriamo di scoprire presto anche il nome dell’ultima arrivata della casa del toro.