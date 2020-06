Tesla, al via la ricerca del design dell’elettrica pensata per tutti

Tesla sembrerebbe essere impegnata nelle prime fasi di progettazione di una nuova auto elettrica di piccole dimensioni completamente sviluppata nel territorio cinese.

In Cina, Tesla sta ricevendo diverse proposte di design, da professionisti e non, con idee e suggerimenti per il progetto della nuova auto elettrica. L’obiettivo è quello di creare un’auto destinata a tutti i mercati del mondo e che possa diventare dunque il modello entry level dell’ampia gamma di auto elettriche del grande produttore.

Nel settembre 2019, lo stesso Elon Musk, annunciò che stava riunendo un importante team di ingegneri in Cina, e che non sarebbe dunque stato l’unico responsabile delle attività di produzione e assemblaggio presso la Gigafactory 3 di Shanghai. Consapevole dell’enorme potenziale e talento presente in Cina, l’approccio di Tesla era quello di sviluppare software per i suoi veicoli nel paese asiatico:

“Penso che sarebbe fantastico, e quindi proveremo a farlo: creare un’auto disegnata e progettata in Cina per il mercato globale”.

Back in Jan, @elonmusk talked abt creating a 🇨🇳 design center to design EVs for the global market. Now @Teslacn is openly asking designers & even nonpros to design a “China-style” EV & submit their works for job review. Tesla is expanding its footprints in the biggest auto market pic.twitter.com/hWQ06XVa5M — Ray4️⃣Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) June 15, 2020

Attraverso l’account Twitter di Ray4Tesla, è chiaro l’invito a designer cinesi, professionisti o dilettanti, ad inviare le loro proposte di design per il nuovo veicolo compatto. Tesla ha creato uno schizzo che funge da ispirazione per dimensioni e forma: un veicolo a cavallo tra i segmenti B e C, il cui prezzo secondo alcune indiscrezioni dovrebbe aggirarsi intorno ai 25.000 dollari.